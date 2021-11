Csúcson a bitcoin, az elemzők szerint 150 ezer dollárig is felmehet az árfolyam

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Október közepén 66 ezer dollár fölé emelkedett a bitcoin árfolyama, ezzel történelmi csúcsot ért el, de a következő hetekben kisebb csökkenés következett, és 60 ezer alá is ugrott az árfolyam. Most úgy tűnik, újra magára talált a legnépszerűbb kriptovaluta, november 9-én 68 500 dollárnál is többet ért egy bitcoin.

A kriptopiac elemzői szerint az Egyesült Államokban a gazdasági mentőcsomagok és a kormány egyéb költései miatt emelkedő infláció állhat a kriptovaluták legújabb reneszánsza mögött. A bitcoin mellett például az ethereum árfolyama is folyamatosan emelkedik, hétfőn a 4800 dollárt is túllépte, miközben egy évvel ezelőtt 450 dollárt ért egy coin.

„Az infláció miatt idővel csökkenni fog a pénz értéke, míg bitcoinból korlátozott mennyiség áll rendelkezésre” – magyarázta a bitcoin értékálló jellegét Susannah Streeter pénzügyi elemző az Evening Standardnek. Szerinte a befektetők elkezdtek aranyként tekinteni a bitcoinra, olyan fedezetként, ami hosszú távon védi az eszköz értékét az infláció hatásától.

A bitcoin elmúlt egy éve Forrás: Coinbase

„Az infláció nagy fejtörést okoz manapság a befektetőknek, és a fiatalabb generációhoz tartozó befektetők gyakran a kriptovalutákat részesítik előnyben” – mondta a Guardiannek Wilfred Daye, a Securitize Capital tőzsdeplatform vezetője.

Az amerikai pénzügyi világ egyre inkább arra számít, hogy a sorozatos csúcsdöntögetés trendje még hosszan folytatódhat. Az USA legnagyobb bankja, a JPMorgan például már azt jósolja, hogy a bitcoin ára idővel a 146 ezer dollárt is elérheti.

A bitcoin körül egyébként is nagy most a felhajtás. A Twitter vezérigazgatója, Jack Dorsey egy befektetőkkel folytatott beszélgetésen azt mondta, hogy a bitcoin lesz az internet saját pénzneme. Emellett 2017 óta a legnagyobb technológiai frissítést is most hajtják végre a rendszeren, a Taproot nevű upgrade célja, hogy „növelje a bitcoin helyettesíthetőségét, javítsa az okosszerződések funkcionalitását, és növelje a tranzakciók védelmét és anonimitását azáltal, hogy kívülről azok teljesen egyformának tűnjenek.”

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: