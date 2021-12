Vicces videókkal igyekszik javítani az új iPhone eladási számain az Apple

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az októberben a piacra dobott iPhone 13 Pro modellek a legtöbb teszt szerint még úgy verik az idei év okostelefon-mezőnyét, hogy az előző professzionális modellhez képest első ránézésre alig érzékelhető bármilyen tuning. A legnagyobb változás az akkumulátor élettartamában és a kamerarendszerben történt, így kérdéses volt, hogy az új modell első eladási adatai hozzák-e a tavaly sikereket. Bár az első elemzések szerint a bravúr sikerült, az új professzionális modellekből a tavalyihoz hasonló profithoz többet kellene eladni. Összerakni ugyanis többe került, az iPhone 13 Pro kezdő listaára mégis centre pontosan ugyanannyi volt, mint a tavalyi modellé.

A profithátralék ledolgozását az is nehezítheti, hogy az Apple már az új modell piacra dobása előtt is azt jósolta, a kínai nyersanyagnehézségek miatt ugyanis az Apple eleve azt jelezte előre, hogy a chiphiány miatt idén karácsonykor a tervezettnél tízmillióval kevesebb iPhone 13-at tudnak majd eladni. A Bloomberg cikke szerint az Apple 90 millió telefont gyártott volna, de a beszállítóik – köztük a Broadcom és a Texas Instruments – a nyersanyaghiány miatt nem tudták legyártani a kért alkatrészeket.

Arról azonban nem sok szó esik, hogy miért érné meg közel félmillió forintot költeni egy telefonra, ha az egy évvel korábbi, első ránézésre semmivel sem rosszabb szériát immár több tízezer forinttal olcsóbban igyekeznek kisöpörni a raktárkészletekről. Ráadásul az iPhone-készüléküket évente cserélgetőkben is felmerülhet, hogy miért marakodjanak az új modellért, ha egyszer az szinte semmivel nem tud többet a tavalyinál. A Nespresso és a Samsung hasonló próbálkozásai után most az Apple is arra vállalkozott, hogy az érveket kampányfilmmel próbálja egyértelműsíteni. Nem is egy, hanem rögtön három, az iPhone 13 Pro kamerájával felvett filmjelenetszerű videót szenteltek a bizonyításnak.

Még ha arra nem is igen jók, hogy bárkit, aki nem akart volna amúgy is, közel félmillió forintos telefonok megvásárlására vegyenek rá, a videók legalább viccesek, íme:

1. „Nézz rám, teljesen életlen vagyok” – mondja a szereplő egy autó anyósülésén. „Nos, mellékszereplő vagy. A kamera a legfontosabb szereplőre fókuszál. Ez pedig én vagyok” – így a válasz.



2. A gyenge megvilágítás horrorjában a női főszereplőt a pincébe csábító hang arról biztosítja a szerepe szerint az elégtelen fényviszonyok miatt még a sötét pince szörnyűségeinél is jobban rettegő karaktert, hogy „minden rendben lesz, gyere csak le”. Majd amikor megkérdezi, hogy „mi lesz a rettegő arcomról felvett közelivel”, újabb megnyugtató választ kap a hang láthatatlan gazdájától.

3. A háromszoros optikai zoomot bemutató fekete-fehér felvétel lényegesen kevésbé sikerült viccesre, mint a kamerafókuszt és a sötétben nyújtott teljesítményt középpontba állító jelenetek, viszont cserébe azt sem magyarázza semmi, miért beszélnek a szereplők oroszul benne.

