A CIA szerint nem orosz titkosszolgálati akció okozza a Havanna-szindrómát

Ezernyi ügy alapos vizsgálata után a CIA javarészt kizárta, hogy az elsősorban diplomatákat érintő megbetegedést, a Havanna-szindrómát valamilyen külföldi titkosszolgálati akció okozná. Bár maga a jelentés teljes egészében még nem olvasható, a főbb felfedezéseit a hírszerző ügynökség tisztségviselői már megosztották a nyilvánossággal.

A New York Times szerint a vizsgált esetek közül mindössze két tucatnyi olyan akad, ahol a CIA szerint további nyomozásra van szükség, ezekben nem tudták kizárni a titkosszolgálati szálat, a további ismeretlen hátterű eseteknél viszont inkább környezeti vagy egészségügyi okokra gyanakodnak.

Az NBC hat, magát megnevezni nem kívánó CIA-s forrásra hivatkozva azt írja, hogy a szindrómának nevet adó havannai incidens áldozatai között is vannak olyanok, akiknek az ügyében nem zárták ki a titkosszolgálati beavatkozás lehetőségét. A lap egyik forrása szerint még ennyi eset is kirívóan soknak számít, hiszen mégis „két tucatnyi amerikai embert támadtak meg”, amíg pedig nem sikerül tisztázni, hogy mi okozhatja a diplomaták tüneteit, korai kizárni a külföldi beavatkozást.

Diplomatakór

A Havanna-szindróma onnan kapta a nevét, hogy először a kubai amerikai nagykövetségen dolgozó diplomaták kezdtek el rejtélyes tünetekre panaszkodni 2017-ben. Később a kanadai követség alkalmazottai közül is többen számoltak be fejfájásról, szédülésről hányingerről és fülzúgásról. Kubán kívül Kantonban észleltek hasonló eseteket, a későbbiekben pedig a világ minden tájáról érkeztek hasonló beszámolók, ezek közös pontja az volt, hogy a feltételezett támadások amerikai diplomaták vagy hírszerzők ellen irányultak.

Több esetről érkezett jelentés Bécsből vagy Vietnámból is, de néhány esetben Washingtonban is bevethették a feltételezett fegyvert. A Times forrásai szerint a kubai eseten kívül a CIA még több bécsi incidenst is vizsgál. A gyanú szerint a jelenség mögött az orosz titkosszolgálat által bevetett irányított mikrohullámos támadása áll, erre azonban eddig nem találtak semmilyen bizonyítékot, és a CIA most nyilvánosságra hozott információi szerint továbbra sem utal rá semmi, hogy ez történhetett volna.

Nem mindenkit győztek meg

A vizsgálat eredményeivel nem mindenki elégedett, leginkább azok a diplomaták háborodtak fel rajta, akiknél a mai napig tüneteket okoz a Havanna-szindróma. Az NBC szerint a CIA igazgatója, William Burns korábban magánszemélyként támadásokként hivatkozott az esetekre, és a lap szerint az Amerikai Tudományos Akadémia egy korábbi kutatásában is arra jutottak, hogy a diplomaták agyát ért károsodásokat nem magyarázza egyetlen ismert betegség sem. A korábbi kijelentéseivel ellentétben Burns nem vitatta a jelentés érvényességét, igaz, a vitatott esetekben további vizsgálatokat ígért. Avril Haines, az amerikai Hírszerző Közösség igazgatója (DNI) szintén elfogadta a jelentésben foglaltakat.

Burns mindemellett nem tagadta, hogy a Havanna-szindróma, bármi is álljon mögötte, valódi tüneteket okoz, és azt ígérte, hogy a CIA addig folytatja a vizsgálódást, amíg ki nem deríti az igazságot. A CIA emellett a szindróma hosszú távú hatásától szenvedő kollégák támogatását ígérte, Joe Biden amerikai elnök pedig tavaly ősszel írta alá azt a rendeletet, amely pénzügyi segítséget biztosít az áldozatoknak. Az áldozatokat tömörítő csoport, az Advocacy for Victims of Havana Syndrome szerint a döntés megalázó azok számára, akik a mai napig együtt élnek a tünetekkel, sok olyan esetet pedig, amelyet a mostani jelenség ismeretlen, de természetes okokra vezet vissza, gyanúsnak tartanak.

