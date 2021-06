Tűkön ülnek az ufóhívők, hamarosan húsz év ufóanyagát teszi közzé a Pentagon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Több mint 120, húsz év alatt begyűjtött és kivizsgált azonosítatlan repülő tárgyról (Unidentified Flying Object) ad ki jelentést június végén a Pentagon. Az USA-ban már jó ideje vizsgálják az ufókat, 2008-ban pedig felállítottak egy külön vizsgálóbizottságot is. A kérdés egyesítette a demokratákat és a republikánusokat, aminek egyszerű oka van: akármi is legyen az a bizonyos UFO, illetve a hadügy szabatosabb kifejezésével UAP (Unidentified Aerial Phenomena, azonosítatlan légköri jelenség), mindenképpen valami olyasmiről van szó, ami belépett az Egyesült Államok légterébe, az ilyen eseteket pedig tisztázni kell.

A jelentésben vizsgált esetekről az amerikai hadsereg pilótái és katonái számoltak be; az egyik legismertebb és leginkább rejtélyes felvételt, amelyen egy gyorsan mozgó, korong alakú tárgy elmerül a vízben, a haditengerészet készítette. A légierő vadászpilótái a nyolcvanas évek óta többször találkoztak azonosítatlan repülő tárgyakkal, amelyek gyakran hiperszonikus sebességgel mozogtak, vagy éppenséggel harmincezer lábnyi magasságban tanyáztak 11 órán keresztül, miközben a látszat szerint nem bocsátottak ki semmilyen észlelhető égésterméket.

Még nem találtak kis szürkéket

Néhány esetben kiderült, hogy a pilóták valamilyen kereskedelmi drónnal találkoztak, máskor valószínűleg programhiba okozta az észlelést. Leon Golub asztrofizikus szerint légköri jelenségeket is nézhettek azonosítatlan repülő tárgynak, de mivel a pilóták érzékszervei fokozott terhelésnek vannak kitéve repülés közben, elképzelhető, hogy érzékcsalódás áldozatai lettek (ez mondjuk nem magyarázza a videó- és radarfelvételeket). Egy bizonyos: az eddig nyilvánosságra hozott részletek alapján a vizsgált esetek között nincs olyan, amiről egyértelmű lenne, hogy földönkívüli eredetű tárggyal találkoztak volna, de ennek a lehetőségét nem is tudják minden esetben kizárni.

A Pentagon név nélkül nyilatkozó tisztségviselői a jelentésben kizárták, hogy a furcsa jelenségeket észlelő pilóták véletlenül titkos amerikai hadi fejlesztéseket pillantottak meg, ez pedig azt jelenti, hogy vagy valóban földönkívüliekkel találkoztak, vagy kínai, esetleg orosz technikával. A 2008-as vizsgálóbizottság persze nem az első volt, az ötvenes évek óta számtalan jelentés született az azonosítatlan repülő tárgyakról, a Pentagon tisztségviselői azonban azt remélték tőle, hogy éppen azokat a jelenségeket sikerül majd tisztázni, amelyeket addig egyesek földönkívüliként kezeltek, mások pedig sehogy.

Bigelow már 2017-ben elárulta volna a titkot

Robert Bigelow milliárdos vállalkozó, a Bigelow Aerospace tulajdonosa egy 2017-es interjúban azt nyilatkozta, hogy más országok sokkal bátrabban kutatják ezeket az azonosítatlan jelenségeket, de az Egyesült Államokban stigmatizálják az ufóészlelőket és azokat a tudósokat, akik komolyabban szeretnének foglalkozni a témával. Neki nem volt túl sok oka a panaszra: a Pentagon éppen az ő cégét szerződtette a felvételek és az azonosítatlan repülő tárgyakból származó maradványok elemzésére. Bigelow közismert ufóhívő, többször is hangoztatta, hogy biztos benne, hogy az idegenek már többször meglátogatták a Földet, de mindemellett azt is mondta, hogy 2009-re már olyan eredmények birtokába jutottak, amelyek korábban a science fiction területéhez tartoztak volna. Hogy mik voltak ezek, azokról nem beszélhetett, és lehet, hogy a most nyilvánosságra hozandó anyagban sem szerepelnek majd, ennek ugyanis lesznek olyan részei, amelyek továbbra is titkosítva maradnak.

Az egyik legnagyobb rejtélyt azok a hiperszonikus repülő tárgyak jelentik, amelyek hirtelen nekiiramodnak, majd megállnak. Ryan Graves vadászpilóta egy repülőgyakorlat közben találkozott velük, egy másik pilóta pedig majdnem összeütközött egy ilyen azonosítatlan valamivel. Graves szerint lehetetlen, hogy ember tartózkodott volna ezekben a tárgyakban, ha ugyanis egy repülő hiperszonikus sebességgel utazik, aztán hirtelen megáll, majd ismét megindul, azt nem élné túl senki.

Kína, Oroszország, hiperszonikus hadviselés

Ha viszont a megfigyelt repülő tárgyak kínai vagy orosz fejlesztésűek voltak, a Pentagon meg nem nevezett tisztségviselői szerint Amerika komolyan lemaradt a fegyverkezési versenyben. Oroszország nem titkolja, hogy a hiperszonikus eszközökkel a hidegháború óta fennálló kölcsönös elrettentés megtörése a célja, és Kína is büszkén mutatja be az egyre fejlettebb hasonló fegyvereket. Ezekkel elvileg kijátszható lenne az amerikai rakétavédelem, ha pedig igaz, hogy olyan fejlett drónokat és lövedékeket hoztak létre, amilyeneket az amerikaiak elképzelni sem tudnak, valóban úgy tűnik, hogy alaposan lekörözték az Egyesült Államokat. Bigelow szerint ezek az országok nemcsak a fejlesztésre, hanem az egyelőre rejtélyesnek bélyegzett jelenségek vizsgálatára is több pénzt és figyelmet szánnak, ami abban az esetben nem is túl meglepő, ha maguk is hasonló fejlesztésekkel kísérleteznek.

Robert Sheaffer ufókutató (nem ufóhívő) szerint a Pentagon alaposan befürdött az UFO- és UAP-programokkal: miközben sok millió dollárt költött el rájuk, a legtöbb esetben csak homályos eredmények születtek. Szerinte nem az a sikertelenség oka, hogy a kormány titkolna valamit, hiszen nincs is mit. Ezzel javarészt Mick West tudományos újságíró is egyetért, de arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben a legtöbb földönkívülinek vélt égi jelenségről rendszerint kiderül, hogy valami teljesen prózai magyarázata van, legtöbbször a fénytörés vagy valami hasonló, esetleg a Föld légkörébe visszahulló űrszemét, ezeket a jelenségeket azonban vizsgálni kell – méghozzá nem az ufórajongóknak, hanem a tudósoknak és a hadseregnek.

A kíváncsi ufók

Valószínűleg nem véletlen, hogy a rejtélyes észlelések többségét hadgyakorlatokról vagy katonai létesítmények közeléből jelentették, ami pedig azt is jelentheti, hogy kémkedésre használt idegen drónokról van szó. A War Zone áprilisi cikke szerint ez azért sem lenne meglepő, mert a Pentagon évek óta lebecsüli a drónkockázatot. A cikk szerint ráadásul az esetek többségében nem is valami egzotikus új technikáról van szó, hanem viszonylag egyszerű drónokról: ez persze nem magyaráz meg minden ufóészlelést, de egy részüket igen.

A történelemben volt már példa hasonlóra. A hatvanas években a CIA Kubánál meteorológiai ballonokkal zavarta össze a radarokat, fantomcélpontokat hozva létre. A PALLADIUM névre hallgató akció sikeres volt: sikerült olyan fantomrepülőket létrehozni, amelyek lehetetlen manőverekkel hozták rá a frászt a kubaiakra, amikor pedig a gépet keresték, ami ezeket végrehajtotta, persze nem találtak semmit. Gene Poteat egykori CIA-ügynök visszaemlékezései ezekre a daliás időkre itt olvashatók, maga a jelenség viszont ismerős: a vadászpilóták szerint lehetetlen, hogy ember vezette volna a gyors mozgású tárgyakat, ez alapján viszont elképzelhető, hogy azok ott sem voltak.

A június végén nyilvánosságra kerülő jelentésnek lesz titkosított része is: elképzelhető, hogy ez tartalmazza majd azokat az észleléseket, ahol bebizonyosodott, hogy kémkedésen kaptak valakit. Az ufóhívők persze abban bíznak, hogy a jelentésben egymás sarkát tapossák a kis szürkék és a gyíkemberek, pedig könnyen lehet, hogy nem változott semmi 1965 óta, amikor Gutnacht, csak akit kompótért küldtek, tiszteletteljesen jelentette, hogy az oroszok már a spájzban vannak.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: