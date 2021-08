Saját hangjukat fordítja az emberek ellen az amerikai hadsereg új fegyvere

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Egyesült Államok haditengerészete júniusban egy olyan eszközre nyújtott be szabadalmi kérelmet, amely egy nagy hatótávolságú mikrofon segítségével rögzíti egy célpont beszédét, és ezzel egy időben egy irányított hangszórón keresztül visszajátssza a rögzített beszédet, két változatban: egyszer valós időben, egyszer pedig egy kis késéssel.

A kérelem szövege szerint a „nem halálos eszköz” célja, hogy megzavarja a célszemélyt. „A késleltetett akusztikai visszacsatolás hatása miatt a beszélő célszemély koncentrációját megzavarja a készülék, ezáltal nehéz lesz folytatnia a beszédet” – szól a hangfegyver leírása.

A szabadalmi kérelemhez csatolt tervrajzok alapján az eszköz egy parabolaantennához hasonlít, amelyből egy hosszú puskamikrofon és egy ultrahangos hangszóró áll ki. „Az irányított mikrofonok és hangszórók használatával egy koncentrált hangsugarat alkothatunk, így kizárólag a célszemély hangját rögzíti a rendszer, és kizárólag a célszemély hallja majd vissza a sugárzott hangot” – írja a technológiáról a védelmi rendszereket is fejlesztő TechLink.





A haditengerészet korvettkapitánya, Lance Lantier 2009-ben azt nyilatkozta, hogy a hasonló eszközöket elsősorban figyelmeztetésre használják, hogy elrettentsék az esetleges támadókat: „A nem halálos fegyverek olyan lehetőséget nyújtanak egy háborúban, amivel megelőzhető az erőszak eszkalációja. Ezek segítségével először megpróbálhatjuk megváltoztatni egy célpont viselkedését, mielőtt halálos erőt alkalmazunk.”

A haditengerészet több mint húsz éve fejleszt hangfegyvereket, amelyek segítségével nemcsak hangos figyelmeztető jeleket adhatnak le, de olyan fülsüketítő hangokat is kibocsáthatnak, amelyek tömegek oszlatására vagy támadók semlegesítésére is alkalmasak. Ilyen eszközöket már az amerikai rendőrség is bevetett, például a 2014-es Black Lives Matter tüntetések alkalmával. Ekkor egy újságíró így nyilatkozott a hangtámadásról: „Szörnyű, émelyítő fájdalom lett úrrá rajtam, és csak később jöttem rá, hogy ezt hang okozta. Először csak elgondolkodsz, hogy mi történik veled, a testeden végigmegy a fájdalom, és pánikolni kezdesz. Ez a hangi megfelelője annak, amikor belenézel a Napba.”

Az Egyesült Államok jól ismerheti a hangtámadások természetét, amerikai diplomák ugyanis már többször estek ilyenek áldozatául, a gyanú szerint a Havanna-szindrómának elnevezett rejtélyes, agykárosodással járó betegséget is ezek okozták Kubában, Kínában, és most néhány napja Vietnámban is.

