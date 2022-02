Hamarosan TikTokká válik a Facebook és az Instagram

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Facebook anyavállalata, a Meta részvényárfolyama februárban olyan zuhanást produkált, amilyet még nem látott az amerikai cégvilág. Ennek hátterében alapvetően hat tényező állt:

az aktív felhasználók eddig folyamatosan növekvő száma elérte a plafont, és először mutatott csökkenést;

a metaverzumba ölt dollármilliárdok miatt megtorpant a vállalat profittermelése;

az Apple új adatvédelmi intézkedései korlátozzák a Facebook-appok adathalászatát, ami ellehetetleníteni a célzott hirdetéseket;

részben ebből fakadóan a Google egyre jobban szorongatja a Metát a hirdetési piacon;

a cég monopol törekvéseit firtató versenyjogi vizsgálatok egyre intenzívebbek;

és a közösségimédia-cégek között is egyre nagyobb a verseny, az egyeduralkodó Meta mellé kezd felzárkózni az egymilliárd aktív felhasználót nemrég átlépő TikTok.

Az utóbbi probléma megoldásán már tavaly elkezdett dolgozni a cég, szeptemberben ugyanis az amerikai felhasználóiknak elérhetővé tették a Facebook Reelst, a Meta saját TikTok-klónját, amelyen keresztül először az Instagramon lehetett könnyen szerkeszthető, rövid videókat közzétenni. Most azt is bejelentették, hogy a funkciót 150 országra és az Instagram mellett a Facebookra is kiterjesztik, és minden lehetőségét megteremtik annak, hogy a legkelendőbb tartalmak elárasszák az online életterünket.

Míg a tesztüzem során csak egy, a Facebook-sztorikhoz hasonló sávban jelent meg a Reels, mostantól lehetőség lesz sztorikban létrehozni Reels-videókat, azokat poszttá alakítani, a Facebook Watch videós felületen közzétenni, és csoportokban is terjeszteni. Emellett pedig a hírfolyamban is megjelenhetnek „ajánlott Reels-videók”, vagyis olyan tartalmak, amelyek az algoritmus szerint tetszhetnek az adott felhasználónak.

Forrás: Meta

Zuckerberg a részvényesek előtt sem titkolja, hogy ezzel a húzással igyekszik megnyerni a fiatalokat a Meta boomeresedő platformjainak, és annak érdekében, hogy a tartalomkészítőket átcsalogassák a TikTokról, új monetizációs lehetőségeket is teremtenek. A Reelsben lehetőség nyílik fizetett bannerek vagy matricák elhelyezésére, de a közvetlen pénz vagy (virtuális) ajándékküldést segítő Stars funkciót is kiterjesztik a Reelsre. A Meta emellett a Reels Play bónuszprogramban nézettség alapján is fizet a legmenőbb tartalomkészítőknek – akár havi 35 ezer dollárt.

Ha valami, akkor a nagyobb monetizáció ígérete tényleg beválhat, ugyanis a TikTokot épp azért szokták támadni a tartalomgyártók, mert az appot kiadó kínai ByteDance a videók elképesztő nézettségéhez képest nagyon kevés pénzt oszt vissza a felhasználóinak. A Facebookot amúgy sem kell félteni, ha a riválisok másolásáról van szó: a Snapchat felfutásának azzal tudott véget vetni a cég, hogy a fiatalos app legnépszerűbb funkcióira építve előállt az Instagram- majd Facebook-sztorikkal.

