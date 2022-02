Soha nem bukott még amerikai cég akkorát egy nap alatt, mint szerdán a Facebook

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Szerdán egy nap alatt 26,4 százalékkal zuhant be a Facebook anyacége, a Meta részvényárfolyama, ami több mint 230 milliárd dollárral csökkentette a vállalat piaci értékét – írja a Guardian, amely szerint az amerikai cégek történetében ez a valaha volt legnagyobb egynapos veszteség.

Az eséssel egyúttal a Meta-részvények 13 százalékával rendelkező vezérigazgató, Mark Zuckerberg személyes vagyona is nagyjából 30 milliárd dollárral (vagyis tízbillió forintnak megfelelő összeggel) csökkent.

A zuhanást megelőzte a cég pénzügyi beszámolója, amelyből kiderül, hogy története során először csökkent a Facebook napi felhasználóinak száma. De nemcsak ez ijeszthette el a részvényeseket: az Apple nemrég végrehajtott adatvédelmi módosításai erősen sújtják a Meta platformjainak hirdetési modelljét, ami valószínűleg további milliárdokba kerül majd a cégnek.

A Facebook napi aktív felhasználóinak változása 2019 és 2021 negyedik negyedéve között (millió főben) Forrás: Facebook

Az is ritka, hogy a Meta (korábban csak Facebook) profitcsökkenésről számol be, de a metaverzumba történő befektetések miatt jelentősen megnőtt kiadásai miatt most ez történt. „Lehet, hogy Mark Zuckerberg nagyon szeretné a világot egy alternatív valóságba csábítani, de a csalódást keltő negyedik negyedéves eredmények gyorsan kipukkasztották a metaverzum-buborékát” – mondta a lapnak Laura Hoy, a Hargreaves Lansdown részvényelemzője.

A befektetőknek Zuckerberg elmondta, hogy büszke a cég tavalyi eredményeire, de azt is elismerte, hogy egyre komolyabb versenyben kell helytállniuk, főként a TikTok felfutása okán.

A Meta-részvények zuhanása más techcégeket is magával rántott a tőzsdén, többek között a Twitter, a Snap vagy a Spotify részvényei is estek – utóbbi 16,8 százalékkal, ami valószínűleg a svéd zenestreaming szolgáltató saját botrányaihoz is köthető.

A Meta részvényárfolyama 2022. január 4. és február 4. között

A nagy techcégek az elmúlt években akkorára duzzadtak piaci értékelésükben, hogy nagyon érzékennyé váltak a kisebb megtorpanások miatt bekövetkező befektetői mozgásokra: 2020-ban az Apple és a Microsoft is zárt olyan napot, amikor közel 180 milliárd dollárt veszített 24 óra alatt. Ez a folyamat több elemzőt a techbuborék 2000-es kipukkadására emlékezteti.

Ahogy Brad McMillan, a Commonwealth Financial Network befektetési igazgatója mondta a Guardiannek: „Van egy általános érzés, hogy ami eddig felfelé mozgatta a piacot, az már nem fog minket a következő szintre vinni. A kérdés az, hogy honnan jön a növekedés következő motorja.”

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: