Az ébren töltött időnk harmadát a mobiltelefonunknak szenteljük

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az emberek minden eddiginél több időt töltenek mobilozással, és ez meglátszik a költésükön is: 2021-ben azokban az országokban, ahol eleve erős a mobilpiac, a felhasználók átlagosan 4,8 órát töltöttek naponta ezen a felületen, és ez 2022-ben a becslések szerint csak növekedni fog. 2021 legnépszerűbb alkalmazása a TikTok volt, az itt eltöltött idő 90 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, de jól teljesített a YouTube és a Netflix is.

Theodore Krantz, a felmérést végző App Annie vezérigazgatója szerint a mobilappok minden tekintetben előretörnek: az emberek sokkal több időt töltenek mobilozással, mint a hagyományos számítógépek előtt, és egyre többet töltenek mobilos alkalmazásokra is. A kutatásban többek között az indiai, török, amerikai, japán, mexikói, szingapúri és kanadai szokásokat vizsgálták, Brazíliában, Indonéziában és Dél-Koreában a napi öt órát is meghaladta a mobilhasználat.

Kaja, randi, játék

A legnépszerűbb továbbra is a szociális média, a videós és fotós alkalmazások, minden mobilozásra fordított 10 percből hetet ezzel töltöttek a felhasználók. Egyre népszerűbbek a mobilos játékok is, ezekre tavaly 116 milliárd dollárt költöttek 2021-ben. Nem túl meglepő módon a pandémia alatt az ételrendelő applikációk is egyre népszerűbbek lettek, ezeket az alkalmazásokat 50 százalékkal többen töltötték le tavaly, mint tavalyelőtt.

Világjárvány ide vagy oda, némileg meglepő módon a randiappok népszerűsége is növekedett, ezekre 4 milliárd dollárt költöttek egy év alatt a felhasználók. A karantén ideje alatt sokan töltöttek le meditációs vagy fitness-alkalmazásokat is, de népszerűek voltak azok a közösségi programok is, amelyek például a szomszédok vagy a környékbeliek önzetlen megsegítését célozták.

Az App Annie becslései szerint 2022-ben az appokra költött összeg a 350 milliárd dollárt is elérheti. A játékok és a randiappok mellett az új idők egyik legnagyobb nyertese az online vásárlás volt, az erre szolgáló alkalmazások forgalma 2021-ben 200 százalékkal emelkedett, és valószínű, hogy ez a trend akkor sem fog megfordulni, ha véget ér a világjárvány.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: