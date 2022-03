Az első szavazók az ellenzéket, a falusiak és a nyugdíjasok a Fideszt juttatnák kétharmaddal a Parlamentbe

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ha a 18. életévüket április 3-án betöltő, de 2018. április 8-án még nem nagykorú szavazókon, vagyis azokon múlna a közelgő parlamenti választás eredménye, akik most élhetnek először választási jogukkal, az ellenzék kétharmados többséget szerezne a Parlamentben – adta hírül sajtóközleményében az Idea Intézet friss felmérése eredményeit, amelyet a Heinrich Böll Stiftung megbízásából készített. Hozzáteszik, ezt nem úgy kell érteni, ahogy elsőre hangzik: a most először szavazók ugyanis rácáfolnak a többi közvéleménykutatás eredményére, és a Mi Hazánk Mozgalmat, valamint a Magyar Kétfarkú Kutyapártot is bejuttatnák az országgyűlésbe. Az egyesült ellenzékre a biztos első szavazóknak mindössze a 32 százaléka voksolna. Az eredmény pedig azért is nagyon bizonytalan, mert azoknak a 34 százaléka, akik a felmérésben részt vettek és megerősítették, hogy el is mennek április 3-án szavazni, nem árulta el, hogy melyik pártra szavaznak majd, vagyis az eredménynek a felmérést végző Idea Intézet szerint nagyon nagy a bizonytalansági hibahatára.

Az első szavazásra jogosult, a Központi Statisztikai Hivatal szerint mintegy 400 ezer főt számláló 17-22 éves korosztály pártpreferenciáira irányuló felmérést két etapban végezték, februárban és márciusban. Először kérdőív kitöltésére hívták a résztvevőket, akiket a közösségi média különféle csatornáin értek el. A kérdőív összeállításánál külön hangsúlyt fektettek a vizsgált korosztály ízlésére: a kérdések megválaszolása legfeljebb 5-7 percet vett igénybe, tegező formában szólította meg a kitöltőket, hangulatjeleket és egyéb vizuális elemeket tartalmazott.

A megszólítottak harmada válaszolta, hogy egyáltalán nem érdeklik az április 3-i országgyűlési választások, 58 százalékuk nyilatkozta, hogy figyelemmel kísérik az eseményeket, 53 százalékuk meg is szándékozik jelenni a szavazóurnáknál, további 14 százalékuk pedig nem tartotta kizártnak, hogy elmegy szavazni. Ez egyébként a szavazásra jogosult népesség részvételi szándékánál alacsonyabb arányt mutat. Nagy eltérést regisztráltak a legfiatalabb szavazók között nemek szempontjából: a válaszok alapján a férfiaknak több mint a háromnegyede, míg a fiatal nőknek mindössze a harmada kíséri figyelemmel a választási kampányt. Az érintett korosztályban a nők túlnyomórészt a Fideszt, a férfiak pedig az ellenzéket támogatják.

A legjelentősebb közvéleménykutatók, köztük az Idea Intézet is a Fidesz győzelmét jósolták azokban a felmérésekben, amelyekben a teljes szavazásra jogosult lakosság pártpreferenciáit szondázták. A Nézőpont Intézet értékelése szerint a Fidesz „fellegvárának számít a nyugdíjas társadalom és a községekben élők csoportja, ahol a válaszadók kétharmada kormánypárti szavazó”.

