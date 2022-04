Hirtelen megnőtt a kisgyerekeknél súlyos májgyulladást okozó adenovírus-fertőzések száma több országban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az Egyesült Államokban és több európai országban vizsgálják az egészségügyi hatóságok a hepatitisz (vagyis májgyulladás) súlyos eseteinek rejtélyes emelkedését a kisgyermekek körében. Eddig összesen több mint 130 esetet azonosítottak, közülük a legtöbb, 108 megbetegedést Nagy-Britanniából jelentették, de Hollandiában, Spanyolországban, Dániában vagy Izraelben is felfigyeltek a jelenségre.

Míg az enyhe májgyulladás előfordul a gyerekeknél, április elején aggasztó trend bontakozott ki: először Skóciában észlelték a súlyos eseteket, néhány gyereknek még májátültetésre is szüksége volt. Az is aggodalomra adott okot, hogy a betegségeket nem a hepatitisszel általában összefüggésbe hozható vírusok (hepatitis A, B, C, D, E) okozták.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) az Európai Májkutató Társasággal együtt figyelemmel kíséri az eseteket, amelyekért a legnépszerűbb elmélet szerint egy adenovírus felel. Az adenovírusok népes családjába olyan kórokozók tartoznak, amelyek főként felső légúti fertőzéseket okoznak, és például mandula-, torok- vagy tüdőgyulladás vagy közönséges nátha formájában jelentkezhetnek.

Az adenovírus felépítése Fotó: TUMEGGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library via AFP

Az adenovírusok egyik fajtája gyakran okoz akut gasztroenteritiszt, de immunhiányos gyerekeknél már hepatitisz okozásáról is beszámoltak – egészséges gyerekeknél azonban ilyen még sosem fordult elő. A skóciai közegészségügyi hivatal igazgatója, Jim McMenamin szerint vizsgálják, hogy az érintett adenovírus mutálódott-e a súlyosabb betegség okozása érdekében, vagy arról van szó, hogy egy másik vírussal (akár a SARS-CoV-2-vel) együtt jelentkezve váltja ki a betegségeket.

A lehetséges magyarázatok közül valószínűtlennek tűnik, hogy új kórokozóról lenne szó, hiszen több távoli országban jelentettek hasonló eseteket, a covidvakcinákkal való összefüggést pedig kizárták a kutatók, mivel az esetek többségét adó brit gyerekek például nincsenek beoltva. Egyes kutatók szerint a pandémia alatt a társasági keveredés csökkenésével legyengülhetett a gyerekek immunrendszere, amely így túlzott reakciót ad a fertőzésre.

A közegészségügyi szakértők arra kérik az orvosokat, hogy legyenek résen a betegséget illetően, és ha májgyulladásra gyanakszanak, teszteljék a gyerekeket adenovírusra. A hepatitisz tünetei közé tartozik a sötét vizelet, a szem és a bőr sárgulása, a fáradtság, a láz, az étvágytalanság, a hányinger és hányás, a hasi fájdalom, a világos széklet, valamint az ízületi fájdalmak.

A szülőket arra kérik, hogy figyeljék a gyerekek tüneteit, és ha aggódnak, forduljanak orvoshoz. A fertőzés terjedésének megelőzése érdekében alapos kézmosást és légzési higiéniát javasolnak – vagyis a zsebkendőbe való köhögést és tüsszentést.