Indul a Qubit Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenye, az idei téma a klímaváltozás

Eljött az idő, lelkes társasjáték-rajongók, amatőr és profi társasjáték-fejlesztők, hogy kreatív energiáitokat az emberiséget foglalkoztató egyik legégetőbb problémára irányítsátok: a klímaváltozásra!

A Qubit a Siemens támogatásával meghirdeti Nagy Tavaszi Társasjáték-fejlesztő Versenyének második kiadását, amelyre idén technikai korlátozások nélkül várunk bármilyen társasjátékot, az egyetlen megkötés a játék témája, amelynek a klímaváltozással kapcsolatos folyamatok és összefüggések jobb megértését, a megoldásban való részvételre buzdítást, a lehetséges megoldási forgatókönyveket és az ennek során használható esetleges technikai innovációkat kell megcéloznia, de legalábbis ezekből valamelyikre koncentrálnia, és feldolgoznia azt egy játék keretei között, teljesen szabadon.

A társasjáték típusára nincs semmilyen megkötés, lehet nevezni gyerekjátékkal, komplex stratégiai játékkal, partijátékkal, kooperatív játékkal, egyszerű kártyajátékkal vagy nagy dobozos asztali játékkal, de akár olyan írogatós játékokkal is, amilyeneket tavaly vártunk.

A verseny egyik célja, hogy a felajánlott nyereményekkel ösztönözzük a magyar társasjátékszerzőket, továbbá minden érdeklődőt, akinek jó ötlete van, hogy próbálják ki magukat a társasjáték-fejlesztés terén. Másik célunk pedig az, hogy a kultúránkban egyre nagyobb mértékben szerepet kapó társasjátékokon keresztül felhívjuk a figyelmet a klímaváltozásra, a megoldási javaslatokra, és közös gondolkodásra ösztönözzünk a témában.

Mik a fő feltételek?

Magyar anyanyelvű egyének vagy csapatok jelentkezését várjuk. Csapatok esetében elég, ha a csapat egy része magyar, de a játék nyelve (például a szabályzat) magyar kell, hogy legyen. Egy csapat vagy egy résztvevő maximum három játékkal pályázhat. További fontos feltételek:

A szerzők a részvétellel garantálják, hogy művük saját alkotás. Csak olyan egyedi alkotással lehet nevezni, amit még nem adtak ki, illetve nem tettek szabadon elérhetővé nyilvánosan (zárt Facebook-csoportban történő közzététel tesztelés céljából megengedett). A játék eredeti ötletének időpontja nem lényeges.

A résztvevők beleegyeznek, hogy a beküldött dokumentációból részleteket, a beküldött prototípusokról pedig fotókat közölhet a Qubit a játék rövid bemutatásának céljából. A Qubit azonban nem közli a csapatok beleegyezése nélkül a teljes játékszabályt, a játék szerzői joga és további felhasználási jogai pedig mint a szerzőknél maradnak.

Milyen játékokat várunk?

Idén a játék típusára semmilyen megkötés sincs, ellenben a társasjáték témájának kötelezően a klímaváltozáshoz kell kapcsolódnia. A megcélzott korosztályra sincs megkötés, lehet pályázni gyerekjátékkal, családi játékkal, de akár komplex játékkal is. Hasonlóan tetszőleges lehet a játékosszám (legalább két fővel legyen játszható) és a játékidő is, sőt egyszer játszható játékok is megengedettek, ha egyébként az élmény ezt a hiányosságot kárpótolja. Arra sincsen megkötés, hogy a játék konfrontatív vagy kooperatív legyen.

Milyen kellékeket használhatok?

Bármilyen kellékek használhatók, de alapvetően klasszikus társasjátékokat várunk, nem számítógépes játékokat. Applikáció vagy bármilyen számítógépes kellék csak a játékmenet segítése céljából alkalmazható. Aki nevez a versenyre, annak a játék prototípusával rendelkeznie kell, és abból egy példányt a zsűri rendelkezésére kell tudnia bocsátani. A prototípusnak és semmilyen kelléknek sem szükséges grafikailag profin kidolgozottnak lennie, elegendő, ha praktikus és próbajátékra alkalmas.

Mi legyen a játékszabályban?

A szabály tartalmazza

a kellékek pontos felsorolását,

a játék célját,

a játék menetét,

győzelmi feltételeit,

hogy hány fővel játszható,

és hogy milyen korosztálynak ajánlott.

Szerencsés, ha a szabály a játékidőről is említést tesz, ha ez függ a játékosszámtól, akkor aszerint megadva. Ha a játék többféle verzióban játszható, akkor ezt a szabályban lehet részletezni, de jelöljétek, hogy a versenyre melyik módozatot ajánljátok a legjobban, mert csak egy verziót fogunk tesztelni! Az optimális játékosszámot is érdemes megjelölni.

Hogyan küldjem be?

A játék szabályát és a prototípusról készült képet elektronikus formában kérjük beküldeni a tarsasjatek@qubit.hu címre a szerző vagy a csapat tagjainak nevével és elérhetőségével. A szabály mellé a nyomtatható kellékek digitális verzióit is el lehet küldeni, amik nagyban segíthetik a zsűri munkáját, ennek hiányában javasoljuk, hogy a szabály legyen nagyon gazdagon illusztrált.

Ha a játékszabály elnyeri a zsűri tetszését, akkor bekéri a csapattól a játék prototípusát is, amit később visszaszolgáltat a csapatnak. A beküldés postaköltsége a csapatot terheli, de személyes átadás is megoldható Budapesten.

Meddig küldhetem be?

A szabályok leadásának határideje július 30. éjfél, tehát három hónap áll a rendelkezésre a játék elkészítéséhez. A zsűri a prototípusokat szeptember elején kérheti be, ezek postázására az értesítéstől számítva egy hét áll majd a csapatok rendelkezésére. Eredményhirdetés várhatóan októberben lesz.

Kik a zsűritagok?

A pályaműveket értékelő zsűri tagjai:

A szervezők és a zsűri vállalják, hogy a pályaműveket az eredményhirdetésig nem hozzák nyilvánosságra, azokat semmilyen módon nem használják fel, és az eredményhirdetés után is csak összefoglaló írást mutatnak be a játékokról, fotókkal és részletekkel, de a teljes szabályokat nem közlik, és minden további felhasználási jog a szerzőknél és a csapatoknál marad.

Mik az értékelés szempontjai?

A játékokat tesztelő zsűri elsősorban a játékélményt fogja értékelni.

Ehhez alapfeltétel egy jól megírt játékszabály, ami legyen logikusan felépített, és ahol szükséges, szemléltető ábrákkal illusztrált. Ami a játék grafikai megvalósítását illeti, nem szükséges profin kidolgozottnak, sem véglegesnek lennie, a zsűri a játékmechanikát fogja értékelni, az viszont legyen teljesen kidolgozva. A grafika esetében elegendő, ha annyira kidolgozott, hogy jól értelmezhető, átlátható legyen, megadja a játék hangulatát. Érdemes tehát a mechanika alapos kidolgozására, a minél több tesztelésre és a jól megírt játékszabályra helyezni a hangsúlyt.

Ezen kívül a zsűri előnyben részesíti, ha a játék nem csak tematikusan érinti a klímaváltozást, de az a játék mechanikájához is szorosan kapcsolódik. Előnyös, ha a klímaváltozással kapcsolatos folyamatokat a játék reálisan mutatja be, jól elsajátítható ismereteket ad a játékosok számára, vagy pozitív megoldási stratégiákat mutat be élményszerűen.

És mit lehet nyerni?

Az első helyezett nyereménye 250 ezer forint pénzjutalom.

A második helyezett nyereménye 100 ezer forint pénzjutalom.

A harmadik helyezett nyereménye 50 ezer forint pénzjutalom.

Ezen kívül a zsűri fenntartja a lehetőséget különdíjak kiosztására, például iskolai csapatok díjazására. A verseny kizárólagos támogatója a Siemens Zrt. Jó játékot és jó fejlesztést, hajrá mindenkinek!

Megjegyzés: a tavalyi versenyhez adott segítségből a tesztelésről és szabályírásról szóló rész idén is jól jöhet, olvassátok el!

