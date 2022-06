Egy egyszerű szemvizsgálattal már felmérhető a szívroham kockázata

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az Edinburgh-i Egyetem kutatói megállapították, hogy ha a retinában található erek mintázatára vonatkozó információkat a hagyományos klinikai tényezőkkel kombinálják, sokkal pontosabban megjósolható a szívroham kockázata. Az alapvetően demográfiai adatokkal dolgozó prevenciós modelleket így csak egy egyszerű, noninvazív szemvizsgálattal kell kiegészíteni.

A friss kutatási eredményeket hétfőn, az Európai Humángenetikai Társaság Bécsben megrendezett konferenciáján mutatták be, ahol a skót egyetem munkatársai azt is részletezték, hogyan használták fel a félmillió brit egészségügyi információit tartalmazó UK Biobank adatait arra, hogy kiszámítsák a fraktáldimenziónak nevezett mértéket. Ezt összevetették az életkorra, nemre, vérnyomásra, testtömegindexre és dohányzásra vonatkozó adatokkal, és olyan embereket vizsgáltak az adatbázisból, akiknek szívrohama volt és retinakép is rendelkezésre állt tőlük.

„Meglepő módon arra jutottunk, hogy a modellünk jobban képes volt besorolni az alacsony vagy magas szívroham-kockázati csoportba a UK Biobank alanyait, mint a csak demográfiai adatokkal dolgozó modellek. A modellünk még tovább fejlődött, amikor hozzáadtunk egy, a szívroham kialakulásának genetikai hajlamával kapcsolatos pontszámot” – idézi a Guardian a kutatási eredményeket bemutató Ana Villaplana-Velascót, az Edinburgh-i Egyetem PhD-hallgatóját.

A szívroham átlagosan 60 éves korban jelentkezett a résztvevőknél, és a kutatók szerint az új modell több mint öt évvel a bekövetkezése előtt képes volt megjósolni a kockázatot. Ezért azt javasolják, hogy 50 év fölött mindenkin egyéni, retinavizsgálattal egybekötött szívroham-kockázati szűrést kellene végezni, ami lehetővé tenné azt is, hogy az orvosok kockázatcsökkentő javaslatokat tegyenek, kiemelve például a dohányzásról való leszokás vagy a normál koleszterinszint és vérnyomás fenntartásának fontosságát.