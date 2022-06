Minél forgalmasabbá válik a sztratoszféra, annál élhetetlenebb lehet a Föld

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A rakétakilövések számának emelkedésével folyamatosan nő az űrben felhalmozódó káros anyagok mennyisége. Egy friss kutatás szerint a légkör felsőbb rétegeiben mérhető 1,5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés már befolyásolhatja a Föld hőmérsékletviszonyait is.

2021-ben összesen 135 sikeres rakétaindítás regisztráltak, ebből 31 esetben használták a SpaceX Falcon 9-es indítórakétáját. A típus hatékony, az üzemanyagként használt kerozint hozzáadott folyékony oxigénnel dúsítva használja fel (vagyis égeti el) a tolóerő létrehozásához.

Annak ellenére, hogy a kerozin eleve magas környezeti lábnyommal rendelkező kőolajszármazék, amit üzemanyagként használnak, a rakétakilövések kapcsán még nagyobb gondot jelent, hogy égésterméke, a fekete korom a sztratoszférában rakódik le.

Itt akár évekig is megmaradhat, fokozza az üvegházhatást, és károsítja az ózonréteget is. Ezek együttesen felelősek azért, hogy a klímaváltozásra a rakétakilövésnek is van hatása, számol be róla a New Scientist.

Az emberiség az űrt is elszennyezi a rakétáival

Christopher Maloney, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) munkatársa és kollégái készítettek egy modellt, amelyben a jelenlegi kilövésszám 2040-re a tízszeresére emelkedik. Ez nemcsak forgalmasabbá tenné a sztratoszférát, hanem kb. tízszer szennyezettebbé is: hozzávetőlegesen 10 millió kilogramm korom lerakódását eredményezné.

Ez együtt járna azzal, hogy a sztratoszféra átlaghőmérséklete kb. 1,5 Celsius-fokkal nő, írta a Journal of Geophysical Research folyóirat június elején. A hőmérsékletváltozás már befolyásolhatja a Föld légkörében tapasztalható időjárási jelenségeket is, átalakíthatja viharok és ciklonok útvonalát. Az ózonréteg vékonyodásáról Maloney optimistán fogalmazott, ugyanakkor a sztratoszféra szennyezése önmagában is veszélyt jelent a földi klímára.

Megoldást jelenthet a problémára, ha tisztább üzemanyagokra térnek át; a SpaceX Starship rakéták már metánt használnak majd, ez viszont csak részmegoldás. Ha a kilövések száma nem a tízszeresére, hanem a százszorosára nő a következő 20 évben, és közben nem tesznek lépéseket, hogy környezetkímélőbbé tegyék az expedíciókat, még nagyobb hőmérséklet-emelkedésre kell számítani a sztratoszférában.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: