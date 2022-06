Ha kézzel mosogatnak Ausztráliában, az részlegesen megoldhatja a helyi energiaválságot

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Ausztrália energiapiaca eléggé ingadozott az elmúlt hetekben, ennek megoldására pedig már különböző javaslatok is születtek: a Conversationben például arról számolnak be kutatók, hogy bár korábban a nagyobb mennyiségű energia termelését javasolták az elemzők, mostanra megjelent az a nézet is, hogy kevesebb energia felhasználásával is stabilizálható a helyzet. Így marad a takarékoskodás, nemcsak az ipari létesítményekben, hanem a háztartásokban is.

Alapvetően nem azt javasolják, hogy a lakosság ne fogyasszon energiát, sokkal inkább azt, hogy a fogyasztási csúcsidőszakokban (jellemzően este, amikor munka után hazatérnek az emberek) legyenek tudatosabbak. A dél-walesi lakosoknak például azt tanácsolják, hogy ne üzemeltessék mosogatógépeiket ebben az időszakban, próbálják meg inkább máskor, kevésbé terhelt órákban használni a berendezéseket, vagy váltsanak kézi mosogatásra otthonaikban.

A mosogatógépek ugyanis, bár kevesebb vizet fogyasztanak, mint a kézi mosogatás (ugyanannyi edény mosogatása esetén és típustól függően), az energiafogyasztásuk jelentősen magasabb lehet. A közvetlen villamosenergia-használat kiszámítható több internetes oldalon is a gép megadott paraméterei alapján.

A Tudatos Vásárlók Egyesületének 2021-es reprezentatív felmérése szerint egyébként Magyarországon csak a lakosság harmada használ mosogatógépet a háztartásban, ráadásul pont a valódi előnyöket nem használják ki: rendszeresen elöblítik az edényeket a gépbe helyezés előtt. Így a víztakarékos használat sem valósul meg minden esetben Magyarországon.

Minden watt számít

Ahogy Ausztrália fokozatosan válik le a fosszilis energiahordozók használatáról, úgy érdemes folyamatosan vizsgálni a takarékosság lehetőségeit. Ezt pedig az iparban és a lakossági felhasználók körében is elengedhetetlen megtenni.

A takarékoskodást nemcsak a hiány fenyegetése motiválja, akár anyagi juttatást is ígérhetnek azoknak, akik racionalizálják a fogyasztásukat. Ez jóváírást jelent minden olyan háztartás számára, amely a szolgáltató felhívására mérsékli a fogyasztását, esetleg lokálisan termelt és tárolt napenergiát használ fel.

Megkönnyíti a fogyasztás csökkentését az is, hogy a legújabb elektromos eszközök fogyasztása jelentősen alacsonyabb, mint a régieké, ráadásul sok olyan kütyü is megtalálható a háztartásokban, amelyek internetkapcsolattal is rendelkeznek. Az okoseszközöket pedig távolról is lehet irányítani – így akár a munkahalyen vagy út közben is elindíthatók, leállíthatók a gépek.

