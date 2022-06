A túl nagyra nőtt fogyasztás miatt visszaállnak az 5 napos munkahétre Pakisztánban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy nappal azután, hogy elfoglalta Pakisztán miniszterelnöki székét, a frissen megválasztott Shehbaz Sharif 2022. április 12-én bejelentette, hogy ötről hatra növeli a heti munkanapok számát, a napi munkaórákét pedig nyolcról tízre.

Nem egész két hónappal később már meg is bosszulta magát a projekt, és a kormány a héten bejelentette, hogy az energiatakarékossági terv részeként, az energia- és üzemanyagfogyasztás csökkentése érdekében újra ötnapos lesz a munkahét – írja a Reuters.

A lépésre azért is volt szükség, mert a világ ötödik legnépesebb országát már órákig tartó áramkimaradások sújtották, mivel a nyári csúcsidőszakban a kereslet jóval meghaladta a termelést a villamosenergia-rendszerben. A városi központokból 4–6 órás, a vidéki területekről pedig 8 órás áramszüneteket is jelentettek, miközben a hőmérséklet országszerte az egekbe szökött, egyes területeken az 50 Celsius-fokot is elérte.

De a termelékenység növelése érdekében megemelt munkanapok száma miatt nemcsak az áram-, hanem az üzemanyag-fogyasztás is megemelkedett, így az energiatakarékossági tervnek része a hivatali dolgozók 40 százalékos üzemanyag-támogatásának csökkentése is.

Motorosok várnak a tankolásra egy iszlámábádi benzinkúton június 2-án, miután a kormány bejelentette az üzemanyagárak emelését Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

A kormány a szombati munkanap eltörlése mellett még egy fontos döntést hozott a munkarenddel kapcsolatban: felállított egy bizottságot, amelynek feladata a pénteki otthoni munkavégzés tervének felállítása lesz a hivatali dolgozók számára.

Pakisztánt az emelkedő energiaárak miatt fizetésimérleg-válság fenyegeti, az ország devizatartalékai 10 milliárd dollár alá csökkentek, ami nagyjából 45 napi importra elegendő, miközben az infláció kétszámjegyűre emelkedett.