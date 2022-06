Agyhullámok alapján szűri ki a pornográf tartalmakat egy, a kínai cenzorokat segítő új sisak

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Pekingi Csiaotung Egyetem kutatói olyan sisakot hoztak létre, amely képes a viselőjének agyhullámait követni, ami segítheti az online cenzorok munkáját, például abban, hogy megakadályozzák a pornónézést, ami Kínában illegális.

A kínai kormány leginkább nőket alkalmaz úgynevezett pornóértékelő munkakörben, az ő munkájuk átvizsgálni az online megjelenő fotós és videós tartalmakat és megjelölni a pornógyanús darabokat – ehhez mesterséges intelligenciát is használnak. Ezzel a technikával azonban egyelőre mind az emberek, mind az algoritmusok részéről csúszhat be hiba, így folyamatosan keresik a hatékonyabb megoldásokat.

Az egyetem ezért kísérletet végzett, amelyben 15 fiatal (20–25 éves) férfit bíztak meg azzal, hogy olyan tartalmakat nézzenek át, amelyek között pornográf képeket is elrejtettek. Amellett, hogy a kísérleti sisakot viselő alanyok a szemöldöküket is felhúzták, amikor meztelenséget ábrázoló képeket mutattak nekik (még akkor is, ha csak fél másodpercre volt látható), az agyi jeleik alapján is kiszűrhető volt, mely képek voltak a pornótilalom szempontjából problémásak.

Az eszköz ráadásul alkalmazkodik a viselőjének agyhullámaihoz, így képes kiszűrni az agyi jelekben megjelenő zajokat is, amelyeket különböző érzelmi állapotok, fáradtság vagy más tényezők okozhatnak. Bár a sisakkal kiegészített cenzúragép szinte az összes pornográf tartalmat képes volt felismerni, néhány téves riasztás is becsúszott, ezért a csoport tagjai 80 százalékos pontosságra értékelték a jelenlegi prototípust.

A kínai kiberbiztonsági hatóság az idei év elején indított online nagytakarítási kampányt, amely a kínai közösségimédia-felhasználók illegális online tartalmainak törlésére vonatkozik – a pornó mellett ide tartozik az online zaklatás és csalás, valamint az erőszakkal és öngyilkossággal kapcsolatos tartalmak is.