Karikó Katalin: A kristálygömböm otthon hagytam

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Július 1-én tudományos szimpóziumot rendeztek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán (ELTE TTK) Karikó Katalin biokémikus, a BioNTech alelnökének tiszteletére abból az alkalomból, hogy az egyetem tiszteletbeli doktori címet adományozott az USA-ban élő világhírű tudósnak.

Karikó Katalin a tiszteletbeli doktori címe átvételekor az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 2022. július 1-én Fotó: ELTE TTK/ Facebook

A pszeudouridilacio in vivo szerepének vizsgálatáról, az alternatív komplementút COVID-19-ben betöltött szerepéről és gátlásának lehetőségéről, az antivirális és trombózisellenes gyógyszerjelöltek irányított fehérjeevolúcióval történő fejlesztéséről, valamint a COVID-19 megelőzésére és terápiájára alkalmas hACE2-Fc fúziós fehérje kifejlesztéséről szóló beszámolók után a Nobel-díjra is esélyesnek tartott kutató rutinosan állta a fotósok rohamát az ELTE lágymányosi kampuszának főépületén központi aulájában kialakított színpadon.

Karikó Katalin és a fotósok az ELTE TTK lágymányosi kampuszának Gömb aulájában 2022. július 1-én Fotó: Qubit

Az oltottak biztonsága

Az esemény követő sajtótájékoztatón Karikó tudományos kutatóként kellő távolságtartással válaszolt a ki tudja hanyadik vírushullám mibenlétét és az omikronnál is újabb vírusváltozatok természetét firtató kérdésekre. „A kristálygömböm otthon hagytam” – mondta, amikor az újra felfutó adatokból levonható következtetések kerültek terítékre. Ráadásul, mint mondta, nem is virológus vagy infektológus.

Karikó Katalin válaszol az ELTE TTK dékáni tárgyalójában 2022. július 1-én Fotó: Qubit

Azt mindenesetre leszögezte, hogy munkahelye, a német BioNTech gyógyszeripari cég és az annak riválisai által fejlesztett, a pandémia elleni védekezésben bevetett vakcinák hatásossága eltérő lehet ugyan, de az oltatlanságnál mindenképpen jelentősebb védelmet nyújtanak.

A nemrégiben a negyedik oltását is felvevő Karikó szerint a „vakcináltak” élete mindenesetre sokkal nagyobb biztonságban azoknál, mint akik nem oltatták be magukat a SARS-CoV-2 ellen. A biokémikus azt is elmondta, hogy bár a sajtóban időről-időre megjelennek pro és kontra érvek, őt csak a jól dokumentált, tudományosan alátámasztott tények győzik meg bármiről is.

A BioNTech alelnöke és a magyar sajtó egy része Fotó: Qubit

Tájékoztatás és kutatás

Másfél év alatt kétszer járta körbe a Földet, az elmúlt két évben 75 díjat vett át, természetesen nagy örömmel, a tavalyi utolsót december 23-án, így épp csak beesett a karácsonyfa alá – válaszolta a váratlan világhírét firtató kérdésre a biokémikus.

Mint mondta, a pénteken tapasztalt fotós rohamok sem hiányoztak neki egyáltalán, azt hitte, hogy az csak az evezésben kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok lányának, Susan Franciának dukál. De elfogadta, hogy a hírnév ezzel jár, bár neki egyáltalán nem fájt, hogy a pandémia előtt legfeljebb a szűk szakma ismerte eredményeit. Mint mondta, ő mindig is tisztában volt vele, hogy mi értelme annak, amit a laborban évek, évtizedek alatt csinált.

„Azért nem mondom nekik, hogy várjanak csak nyugodtan 40 évig az elismerésre”

– utalt a sajtótájékoztató után a diákok részvételével rendezett kerekasztalbeszélgetésre.

Karikó szerint volt értelme a körülötte támadt nemzetközi médiavircsaftnak: az emberek messenger RNS-ről, vírusfehérjékről beszélnek, rengeteg dolgot megtanultak az orvostudományból, biokémiából. Ma már a a tájékoztatást ugyanolyan fontos feladatának tartja, mint az elmélyült kutatást.

Segítsd a munkánkat! A Qubit szerkesztősége azért dolgozik, hogy a magyar nyilvánosság hiteles, alapos és közérthető tudományos ismeretekhez jusson. Tesszük ezt politikamentesen, közszolgálati hevülettel, száznál több kutató és tudós bevonásával. Égető kérdések, dermesztő válságok és zavaros álhírek sűrűjében igyekszünk tartani a fáklyát immár havi bő hétszázezer olvasónknak. Cikkeink ingyen olvashatók, de nem ingyen készülnek.

Kapcsolódó cikkeink a Qubiten: