India 2023-ban megelőzi Kínát, és a Föld legnépesebb országává válik

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az ENSZ becslése szerint India 2023-ban megelőzi Kínát, és átveszi az első helyet a Föld legnépesebb országai között. Az Our World in Data gyűjtése alapján utoljára 1700-ban fordult elő, hogy nem Kínában éltek a legtöbben (akkor is India vette át a vezetést), bár a 20. század előtti demográfiai adatok kevésbé megbízhatók.

Mióta nagyjából egységes mérések vannak, Kína toronymagasan vezette a listát, de a 21. században beért a kínai egygyermekes politika, és az indiai népességnövekedés üteme jóval meghaladta a Kínában tapasztaltat. Míg 2000-ben Kína 1,26 milliárd lakossal állt az élen, India akkoriban lépte át az 1 milliárdos határt. Ehhez képest 2021-ben India lakossága 1,412 milliárdnál járt, míg Kínában 1,426 milliárd ember élt.

Indiában annak ellenére megállíthatatlanul nő a lakosság, hogy egyike volt annak a 10 országnak, ahol a 2010 és 2021 közötti időszakban a népesség nettó elvándorlása meghaladta az egymillió főt – Indiában 3,5 millióan hagyták el az országot, leginkább az ideiglenes munkaerőmozgás miatt.

Zsúfolt utca az észak-indiai Váránaszi városában Fotó: TIM GRAHAM/robertharding via AFP

A világ népessége az ENSZ jelentése szerint várhatóan 2022. november 15-én éri el a 8 milliárdot, de az előrejelzések szerint ez a szám 2030-ra a 8,5 milliárdot, 2050-re pedig a 9,7 milliárdot is átlépheti.

„A népességnövekedést részben a csökkenő halálozási szint okozza, ami a születéskor várható élettartam emelkedésében jelentkezik. A globális várható élettartam 2019-ben elérte a 72,8 évet, ami az 1990-es adatokhoz képest csaknem 9 éves növekedést jelent. A halandóság további csökkenése miatt a becslések szerint 2050-ben 77,2 év körül lesz majd az átlagos élettartam globálisan” – írják.

Az évszázad közepére várható globális népességnövekedés mértékének több mint fele mindössze nyolc országban összpontosul majd: Egyiptomban, Etiópiában, a Fülöp-szigeteken, Indiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Nigériában, Pakisztánban és Tanzániában.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: