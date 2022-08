Itt a szintetikus tej, ami olyan mint az igazi, csak nem kell hozzá tehén

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A precíziós fermentálással előállított tej alapanyaga lehet sajtoknak, joghurtoknak és más tejtermékeknek, illetve tejként is fogyasztható, éppen csak tehenekre vagy tejet adó állatokra nincs szükség a termeléséhez, így az előállítása kisebb ökológiai lábnyommal bír, mint az ipari állattartás – olvasható a Conversationben megjelent összefoglalóban.

Már most is elérhetők az ehhez szükséges technológiák, és forgalomban vannak olyan tejtermékek, amelyek valójában nem is tejből készültek. A szintetikus tej állaga és összetétele megegyezik az állati tejével, de előállításához egy speciális eljárás alkalmazására van szükség. A precíziós fermentálás (erjesztés) során tenyésztett biomasszát készítenek a sejtekből, amihez további adalékanyagokat (zsírokat, ásványi anyagokat, cukrokat és aromákat) adhatnak, amelyek fokozzák a termék tápértékét. Vagyis a tehéntejéhez hasonló összetételű és tulajdonságú tejet lehet létrehozni anélkül, hogy nagy mennyiségű állatot kellene ellátni.

A szintetikus tejgyártás környezetkímélő megoldásnak hangzik, de nem ez az egyetlen szempont, amit mérlegelni kell a terjedésével kapcsolatban. A tejipar hagyományosan beágyazott iparág a világ minden részén, a tömeges átállás a szintetikus tej feldolgozására pedig munkahelyek millióit sodorhatná veszélybe. Ugyanakkor a szintetikus tej előállítása nem jár metánkibocsátással, nem merülnek fel állatjóléti kérdések, és a világ fogyasztóinak már most is egyre nagyobb része dönt úgy, hogy előnyben részesíti a nem állati eredetű termékeket.

Az Agriculture and Human Values szaklapban júliusban jelent meg Milena Bojovic és Andrew McGregor átfogó tanulmánya, amely a tejipar meghatározó trendjeit foglalja össze. A szerzők a növényi tejhelyettesítő italokat és tejtermék-helyettesítőket a szintetikus tejhez hasonlóan úgy ítélték meg, hogy átalakíthatják a piacot. Utóbbit külön kiemelték, ugyanis a gabona- és magtejekkel szemben a szintetikus tej állaga, színe és íze is megegyezik az eredeti tejével a gyártók szerint. Ahhoz viszont, hogy veszélyeztessék a jelenleg működő, a tejre épülő globális ellátási láncokat, exponenciálisan kellene növekednie a piacuknak.

