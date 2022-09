Több tanulmányát is visszavonta a Nobel-díjas biokémikus, Gregg Semenza

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kutatója, Gregg Semenza 2019-ben kapott megosztott Nobel-díjat az oxigénszabályozás molekuláris mechanizmusainak kutatásában végzett munkájáért. Most négy korábbi publikációját vonja vissza, mivel az azokban található képeket manipulálhatták.

Az ábrákkal kapcsolatos problémákra még a 2019-es Nobel-díj átadása előtt Claire Francis álnéven hívták fel a figyelmet a PubPeer-en. Az esetről később, 2020-ban Leonid Schneider számolt be részletesen a For Better Science oldalon, írja a visszavont tanulmányokat követő weboldal, a Retraction Watch.

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban publikált tanulmányai közül szeptember 2-án a következő négyet vonta vissza a kutató:

A kiadott közleményben az szerepel, hogy az ábrák manipulációja (egyes adatsorok másolása és egyediként való feltűntetése) nem jelenti azt, hogy a tanulmányok következtetései hibásak lennének. Ezeket továbbra is érvényesnek tekinti a szerző és a mögötte álló kutatócsoport, amit egy újabb vizsgálattal, illetve annak publikálásával támasztanak alá.

Gregg Semenza nem az egyetlen Nobel-díjas tudós, aki visszavonta publikációit, ráadásul számára nem is ez az első ilyen eset: 2011-ben egy Naoki Morival közösen jegyzett cikkét kellett visszavonnia.

