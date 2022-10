Az ELTE kommunikációs osztálya hosszú levélben magyarázza, hogyan kezeli az egyetem az elszálló rezsiárakat

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Miközben számos hazai kutatóintézetben megszorításokkal, spórolással, költözéssel, racionalizálással készülnek a téli hónapokra, és még így sem biztosak abban, hogy az épp zajló kutatásokat le tudják-e majd vezényelni a drasztikusan megemelkedett rezsiszámlák mellett, az ELTE Természettudományi Karának vezetősége mereven elzárkózott attól, hogy a kérdéseinkre válaszoljanak. Neve elhallgatását kérő forrásunknak, az ELTE TTK egyik kutatójának köszönhetően a héten mégis be tudtunk arról számolni, hogy az ELTE lágymányosi kampuszán hetek óta nincs meleg víz, és a kancellária azt fontolgatja, hogy a dolgozószobákat, az előadókat, a folyosókat és a vécéket, valamint jónéhány laboratóriumot sem fűt majd a télen.

Ez egyúttal nemcsak a jelenléti oktatást lehetetlenítené el, hanem a jelenléti vizsgáztatást is. A probléma azonban mindezzel még csak nem is lenne megoldva, például azért, mert az egyetemen számos olyan fizikai, kémiai, biológiai, mikrobiológiai, állatkísérletes és genetikai vizsgálatot folytatnak, amelyekhez a műszerek és a kísérletekhez használt alapanyagok esetében is alapvető lenne az állandó, legalább 20-21 Celsius-fok körüli hőmérséklet és az állandó páratartalom.

A kísérleti állatok esetében tovább bonyolítja a helyzetet, hogy törvény szabályozza a tartási körülményeiket, a rágcsálóknak 70 százalékos páratartalmat és 21 Celsius-fokot, a halaknak 26-28 Celsius-fokot, míg a madaraknak – fajtól függően – 20 Celsius-fokot kell biztosítani. A kutatásokban részt vevőket pedig szerződés köti, hogy a feladataikat határidőre elvégezzék, amihez a kancellária azt a segítséget gondolta nyújtani, hogy a tudósoknak engedélyezi, hogy a fűtetlen épületben dolgozzanak. Fűtést a jelenlegi tervek szerint legfeljebb az épülettömbök 25 százalékának a területén tudnának biztosítani, csakhogy ez azzal is együtt járna, hogy a felszálló strangok többségét egyáltalán nem fűtenék fel.

Az energiaárak emelkedése miatt igen nehéz helyzetbe kerülő hazai kutatóintézetekről szóló cikkeink megjelenése előtt két alkalommal is írásban kerestük az ELTE kancellárját és az ELTE TTK dékánját, ám a kérdéseinkre nem kaptunk választ. Tegnapi cikkünkre azonban az ELTE kommunikációs csapata levélben reagált. Tájékoztató levelüket változtatás nélkül, teljes terjedelmében közöljük:

„A mai napon a Qubit.hu-n A hallgatókat azzal csábítjuk, hogy itt világszínvonalú kutatások zajlanak, miközben hetek óta nincs meleg víz a laborban című cikkben leírtakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A cikkben leírtak nem egy végleges döntési és intézkedési csomagról, hanem egy belső folyamat köztes állapotáról szólnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a megnövekedett energiaköltségek által eredményezett nehéz helyzetben a kezdetektől igyekszik megtenni valamennyi olyan intézkedést, amelyek egyszerre eredményezik az össztársadalmi érdekeket és célokat, az intézményi energiatakarékossági kötelezettségeket, illetve a hallgatói és kutatói elvárásokat is szem előtt tartó megoldásokat.

Az Egyetem meg kívánja teremteni a fenntartó minisztérium által elvárt jelenléti oktatás és vizsgáztatás feltételeit, ugyanakkor az ELTE-t is érintik az ágazati szintű előírások, ide sorolható a 25 %-os megtakarítási kötelezettség is. Az ezek végrehajtását célzó intézkedések meghozatalának folyamatát mindazonáltal számos körülmény befolyásolja, épp ezért a téli időszak vonatkozásában az intézkedések végleges kereteit és tartalmát meghatározó döntések még nem születtek meg.

Jelenleg is zajlanak az egyeztetések egyetemi vezetői és szakértői szinten egyaránt, várhatóan november végére készül el az a véglegesnek tekinthető intézkedéscsomag, amely a fenti céloknak megfelelő eredményt hozhat. Az egyeztetési folyamat része egyebek mellett az a helyzetfelmérés, amelynek során teljes és pontos képet kíván kapni az egyetemi vezetés arról, hogy hogyan és hol lehet a szükséges korlátozásokat bevezetni, amelyek a legkevésbé korlátozzák az oktatást és a kutatást.

A köztes jelzések hatására már eddig is születtek konkrét intézkedések, így pl. a Természettudományi Karon a TTK vezetői által javasolt legszükségesebb helyekre az ELTE Kancellária Műszaki Főigazgatóság az önmagában is 5 %-os energiamegtakarítást eredményező használati melegvízkorlátozás pótlására villanybojlereket szereltetett fel.

Az ELTE az energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökről szóló rektori-kancellári együttes utasítással létrehozta továbbá a Energiatakarékossági Támogató Bizottságot (ETTB), az intézkedések végrehajtására és annak koordinálására pedig energiatakarékossági felelőst jelölt ki. A jelen helyzettel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről szóló első tájékoztató levelet valamennyi egyetemi polgár október elején megkapta. Ebben a levélben megfogalmazódtak azok az elvárások, amelyek betartása szükséges ahhoz, hogy az elvárt megtakarítások megvalósulhassanak, és a lehető legkevesebb korlátozással tudjon működni az Egyetem a téli időszak alatt is.

Figyelemmel arra, hogy a célok elérése közös felelősség, a kifejezetten erre a célra létrehozott e-mail címre a dékánok és a szervezeti egységek, a hallgatói önkormányzati vezetők és minden egyetemi polgár egyaránt megküldhetik az energiamegtakarítással összefüggő konkrét konstruktív javaslataikat, amelyekről az ETTB jogosult és köteles tárgyalni és dönteni.

Mindezekből látható, hogy az ELTE jelenleg is – valamennyi egyetemi polgár bevonásával – széles körű párbeszédet folytat, amelynek során az Egyetem vezetése azokra a kérdésekre keresi a legmegfelelőbb választ, amelyeket a hivatkozott cikk megszólalói idő előtt kérnek számon az Egyetemtől.

Az Egyetem teljes bezárására természetesen nem kerülhet sor, a szükséges korlátozások pedig előreláthatólag csak a téli szünet és a vizsgaidőszak idejére terjednek majd ki. Az egyes egyetemi tevékenységek a megszokottól eltérő, a szükséges infrastruktúrát biztosító helyszínekre kerülhetnek át, az Egyetem ugyanakkor biztosítani kívánja a jelenléti vizsgáztatás feltételeit is.

Az ELTE vezetői valamennyi meghozott döntésről a belső kommunikációs csatornákon – az eddig is megszokott módon – tájékoztatják az egyetemi polgárokat, a tényleges helyzetről és a végleges döntésről is minden érintett közvetlen tájékoztatás fog kapni.

Üdvözlettel: ELTE Kommunikáció”

