A glifozát erősíti az egyik legveszélyesebb szuperbaktérium antibiotikum-rezisztenciáját

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A súlyos, gyakran életveszélyes fertőzéseket okozó multirezisztens baktériumok egyre komolyabb egészségügyi problémát jelentenek világszerte. A mindennapi praxisban használatos antibiotikumoknak ellenálló kórokozók szuperképességeinek kialakulása az egyik leginkább vizsgált területnek számít világszerte.

Az utóbbi évek kutatásai egyre nagyobb figyelmet szentelnek a környezetbe kikerült, illetve kijuttatott szennyezőanyagok (rovarölő- és növényvédőszerek) és az antibiotikum-rezisztencia közötti kapcsolatok feltárásának is. Az elmúlt évtized közepére kiderült, hogy a glifozát és az azt tartalmazó készítmények számos más egészségkárosító hatásuk mellett befolyásolhatják az Escherichia coli és Salmonella enterica baktériumfajok antibiotikum-rezisztenciáját. (A C 3 H 8 NO 5 P kémiai képletű szerves savat világszerte szántóföldi és kertészeti kultúrákban használják mind a mai napig, annak ellenére, hogy a különböző márkaneveken és összetételben forgalmazott vegyületet 2015-ben az ENSZ rákkutatási ügynöksége, az IARC „valószínűleg rákkeltő az emberek esetében” címke alá sorolta).

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének kutatói a súlyos kórházi fertőzések hírhedt kórokozójaként ismert Pseudomonas aeruginosa baktériumfaj rezisztenciája és a glifozát hatása közötti korábban még nem kutatott összefüggéseket vizsgálták. A bőrt, a csontokat, a vért, a tüdőt, de akár még a szívbillentyűket is megtámadó kórokozóra vonatkozó eredményeiket a Scientific Reports folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmányukban ismertették.

A szuperbaktérium Pseudomonas aeruginosa Fotó: Wikipédia

A kutatócsoport Kaszab Edit egyetemi docens és Háhn Judit tudományos főmunkatárs vezetésével kimutatta, hogy a glifozát és a magyarországi kereskedelmi forgalomban szabadon hozzáférhető, különböző glifozát-sókat tartalmazó gyomirtó szerek egyértelműen csökkentik a baktériumfaj „érzékenységét a széles spektrumú imipenem antibiotikum hatóanyaggal szemben”. Mivel a humán gyógyászatban ez a jelenleg egyik leghatékonyabbnak tekintett antibiotikum, ezért a MATE kutató szerint „a glifozát hatására kialakuló rezisztencia hosszútávon veszélyeztetheti a multirezisztens kórokozók elleni küzdelmet” – olvasható az egyetem közleményében.

A téma aktualitását növeli, hogy 2022 decemberében lejár a glifozát alkalmazásának engedélye, az újraengedélyezéshez szükséges idén nyárra ígért állásfoglalást az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) azonban csak 2023 júliusában szándékozik kiadni. „Ugyan néhány napja elegendő tagállam másodjára is blokkolta a hatóanyag használatának egy évvel történő meghosszabbítását az újraértékelésig, az Európai Bizottság saját hatáskörében kívánja engedélyezni azt. A hatóanyag környezetegészségügyi hatásainak átfogóbb megismeréséhez a kutatócsoport fenti friss eredményei is hozzájárulhatnak” – fogalmaz a MATE közleménye.

