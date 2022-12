Ötvenszer több adattal segítik a korábbiaknál pontosabb és részletesebb előrejelzést az újgenerációs európai műholdak

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A 30 állam összefogásában működő európai időjárási és környezetvédelmi műholdhálózat, az Eumetsat által fejlesztett három műholdas Meteosat Third Generation (MTG) nevű megfigyelőrendszer 2026-ra készül el teljesen. A flotta első tagja viszont már kedden, december 13-án elindul az űrbe, hogy a Föld felszínétől mért 36 ezer kilométeres magasságú geostacionárius pályára állva megkezdje méréseit Európa időjárásáról.

A Financial Times összefoglalója szerint a 4,3 milliárd eurós keretösszegből létrehozott újgenerációs szatellitrendszer jelentős előrelépést hoz a klímaváltozás miatt egyre kaotikusabbá váló légköri folyamatok előrejelzésében, mivel a jelenleginél ötvenszer több adattal szolgálnak majd a meteorológusoknak. Az üzleti lapnak nyilatkozó illetékesek szerint az egyre gyakoribb és intenzívebb, a korábbi szezonális jellemzők alapján ugyanis a jelenlegi eszközparkkal, a legjobb számítógépes modellezéssel is hihetetlenül nehéz előre jelezni a viharok viselkedését, lokális jellemzőit.

Ezért is lényeges, hogy az MTG két tagja a mostaniaknál precízebb, nagyobb felbontású és sűrűbben készített felvételek mellett a légköri villámtevékenységet is folyamatosan detektálja, ami kifejezetten a rövid távú vihar-előrejelzés megbízhatóságát javítja majd. A harmadik űreszköz egy olyan szondázó műhold, amely az infravörös tartományban készített felvételek alapján háromdimenziós profilokat készít az Európa felett tartózkodó légkörről, 30 percenként mérve a hőmérsékletet és a páratartalmat.

A harmadik generációs meteorológiai műhold munka közben a hivatalos látványrajzon Fotó: Eumetsat

Az Eumetsat geostacionárius műholdjait kiegészítik más, különböző kilátópontokról megfigyelő műholdak, amelyeket az USA, Japán, Oroszország, Kína, Japán és Dél-Korea üzemeltet. Továbbá csatlakozik a rendszerhez az Eumetsat két, a felszínt mindössze 800 kilométeres magasságból pásztázó szatelitje, így az újgenerációs geostacionárius műholdak valós időben vizsgálhatják a lokális vihargócokat is.

A Financial Times szerint műholdas adatok és a számítási képességek exponenciális növekedése az elmúlt évtizedben jelentősen növelte az előrejelzések pontosságát. Az Egyesült Királyság meteorológiai hivatala szerint a négy napra előre adott előrejelzések ma már olyan pontosak, mint a 30 évvel ezelőtti, egy naposak. Az MTG-vel és a hasonló újgenerációs műholdakkal a meteorológusok szerint jelentősen csökkenteni lehet a mára rendszerszintűvé váló extrém időjárás események kockázatait, amelyek egyre több ember életét követelik és évente már most is euromilliárdos károkat okoznak.

Az alábbi videóban az MTG működésének összefoglalója látható:

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: