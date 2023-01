A robotok elveszik a munkájukat: 12 ezer embert rúgnak ki a Google-től

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A pandémia évei alatt a techcégek irtózatos fejlődésen mentek keresztül, de most fordult a kocka: a vállalatok egymás után jelentik be a tömeges elbocsátásokat, most a Google anyacége, az Alphabet került sorra. Az Alphabet vezérigazgatója péntek délután közölte, hogy a cég 12 ezer munkatársától válik meg, a feladataikat pedig javarészt algoritmusok veszik majd át.

Sundar Pichai szerint a növekedés időszakában a cég túlvállalta magát, és nem készültek fel a járvány utáni recesszióra sem. Pichai több más nagy techcég vezetőjéhez hasonlóan vállalta a felelősséget azokért a döntésekért, amelyek idáig vezettek – korábban Mark Zuckerberg, a Meta (Facebook) vezetője is azt nyilatkozta, hogy a fellendülés időszakában túl sok munkavállalót vettek fel.

Sorra jönnek a tömeges leépítések

A Meta 11 ezer munkavállalótól vált meg, de más nagy cégek is hasonló mértékű leépítéseket jelentettek be. Az Amazontól 18 ezer, a Microsofttól pedig 10 ezer embert küldtek el.

Az Alphabethez hasonlóan a Microsoft is azt közölte, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak majd a mesterséges intelligencia használatára. Pichai az elbocsátások bejelentésekor azt hangsúlyozta, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia kiterjedtebb használata „hatalmas lehetőséget” jelent az Alphabet számára, emellett sajnálkozott, hogy a cégnek ennyi embert el kell bocsátania.

Pichai azzal zárja a Google-dolgozóknak szóló körlevelét, hogy azok a kollégák, akik az e-mail elolvasásával kezdték a munkanapjukat, ma otthonról dolgozhatnak.

