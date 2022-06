Elon Musknak rossz érzései vannak, minden tizedik dolgozót kirúgnak a Teslától

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Elon Musk „szuperrossz érzésekre” panaszkodik egy csütörtökön kiküldött körlevélben: a Tesla tulajdonosa szerint a gazdaság aggasztó állapotban van, ezért 10 százalékos leépítést tervez a cégnél, és szünetelteti az új munkatársak felvételét is. Nem ez az első Musk-körlevél a héten, ami bekerült a hírekbe, a Tesla-vezér kedden arra szólította fel a cég dolgozóit, hogy térjenek vissza a munkahelyükre, azok pedig, akik nem hajlandóak bemenni az irodába, ezzel a döntésükkel felmondtak a cégnél, ahol minimum heti negyven órás személyes munkavégzést követelnek meg.

A körlevél tárgyában az állománybővítés stopja szerepelt, a Reuters szerint a leépítésekről csak a későbbiekben esett szó. A személyes jelenlétről szóló korábbi levélben Musk azt írta, hogy minél magasabb pozícióban van valaki, annál inkább fontos, hogy folyamatosan lássák a munkahelyén, ezzel magyarázta azt is, hogy egy időben gyakorlatilag a Tesla gyárában élt.

Musk szerint az, aki nem hajlandó személyesen megjelenni a gyárban, elmehet máshová úgy tenni, mint ha dolgozna, mert szerinte a Teslánál a világ legizgalmasabb és legfontosabb találmányait gyártják, amihez elengedhetetlen, hogy mindenki teljes erőbedobással dolgozzon rajtuk, és a fejlesztések nem folyhatnak távmunkában.

Túl sok pénz jutott túl sok hülyének

Bár a jelek szerint a Tesla főnökét nem izgatja, ha felmondanak nála a dolgozók (sőt, most minden tizedik alkalmazottját ki is akarja rúgni), mások szerint könnyen ráfázhat, ha ragaszkodik a személyes jelenléthez, a munkavállalók egy része a covid után ugyanis nem nagyon akar visszatérni az irodába. Stephen Knight, a Worksafe nevű HR-cég igazgatója szerint már emiatt is felzúdulásra kell számítani.

Knight szerint ráadásul nem véletlen, hogy a dolgozók nem túl lelkesek a személyes jelenlét miatt, Musk két cége, a Tesla és a SpaceX ugyanis nem sokat tett a munkatársak egészségének védelméért a világjárvány alatt, és az autógyár akkor is zavartalanul üzemelt, amikor ezt a kaliforniai törvények nem tették volna lehetővé. A fremonti gyárból 440 koronavírusos megbetegedést jelentettek, a SpaceX hawthorne-i központjában pedig 132 covidost találtak.

A mostani bejelentés hatására a cég részvényei 2,5 százalékkal estek, a leépítések miatt nagyjából tízezren veszíthetik el a munkájukat. Musk korábban is említette, hogy recessziótól tart, de akkor még nem kerítette hatalmába ez a bizonyos szuperrossz érzés, sőt, azt állította, hogy a gazdaságnak szüksége is van időről időre valami sokkra, ami felrázza, és az elmúlt időszakot úgy jellemezte, hogy túl sok pénz jutott túl sok hülyének.

