A legelterjedtebb antidepresszánsok jelentősen hozzájárulnak az antibiotikum-rezisztens baktériumok evolúciójához

Nemcsak az antibiotikumok indokolatlan használata, más, tömegével fogyasztott gyógyszerek, például az antidepresszánsok egész sora segíti a baktériumokat ellenállóbbá válni – állítja Kuo Csienhua, a Queenslandi Egyetem környezeti biotechnológia professzora, aki kutatótársaival a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) szaklapban publikálta legfrissebb kutatási eredményeit. A baktériumok számára leginkább kedvező hatásúnak a szertralin, a duloxetin és a fluoxetin hatóanyagok bizonyultak, előbbi egy amfetaminszármazék, utóbbiak a szerotonin és az epinefrin hasznosítását szabályozó receptorokra hatnak és a legelterjedtebb antidepresszánsokban, például a Zoloft és a Prozac márkanéven forgalmazott szerekben használják őket.

A szóban forgó hatóanyagoknak már egészen kis mennyisége is elegendőnek bizonyult, hogy a baktériumsejtekben olyan folyamatokat indítson el, amelyek hatására a következő generációk ellenállóbbá váltak az antibiotikumokkal szemben. A folyamat fő mozgatórugója az úgynevezett oxidatív stressz, amelynek hatására a baktériumok DNS-e károsodik. Ez akár pozitív is lehetne, mert az oxidatív stressz hozzájárul a baktériumsejt halálához, csakhogy a DNS-károsodások hatására bekövetkező mutáció révén a túlélő baktériumok további generációiban új tulajdonságokkal bíró kórokozók jönnek létre. Ezek pedig rendre ellenállóbbak az antibiotikumokkal szemben, mint a kiindulópontként szolgáló sejtvonal.

Ausztráliában, ahol a kutatást végezték, 2021-ben több mint 42 millió esetben írtak fel antidepresszánsokat, globálisan pedig az antidepresszánsok forgalma eléri az antibiotikumok eladási adatait. Az antibiotikum-rezisztens baktériumok terjedése miatt hozzávetőleg 1,27 millióan veszítik életüket világszerte évente, ami az előrejelzések szerint az évszázad közepére akár a 10 milliót is elérheti.

