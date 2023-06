Ha így folytatjuk, a vártnál sokkal korábban elérjük az ökológiai összeomláshoz vezető fordulópontokat

facebook twitter tumblr linkedin

Akár egy emberöltőn belül is átlépheti az emberiség azt a határt, ahonnan már nincs esély megállítani a globális ökológiai katasztrófát – állítja az a Nature Sustainability folyóiratban megjelent tanulmány, amely szerint a világ ökoszisztémáinak több mint egyötöde záros határidőn belül összeomlik, ha folytatódnak a jelenlegi trendek.

A brit Guardian ismertetője szerint a Simon Willcock, az angliai Bangor Egyetem ökológus professzora által vezetett kutatócsoport a klímaforgatókönyvek mellett az az ökológiai fordulópontok (ecological tipping points) egymásra hatását modellezve jutott az ENSZ illetékes szakértői által 2100-ra tett időpont helyett akár már két évtized múlva valósággá váló eredményre.

Az éghajlatváltozás vagy az erdőirtás hatásai mellett a kutatók a vízhiányt, a biológiai sokféleség csökkenését, az ökoszisztémák degradációját, továbbá a környezetszennyezéseket is számításba vették. Az ökológusok a Húsvét-szigetek és az indiai Csilka-lagúna két-két ökoszisztémáját vizsgáltak egy 70 ezer változóval operáló számítógépes modell segítségével. Kiderült, hogy az összeomlással végződő forgatókönyvek esetében elegendő volt csak 15 százalékkal növelni a folyamatokat negatív irányba befolyásoló faktorok számát, illetve erősségét ahhoz, hogy a rendszer összeomoljon, még akkor is, ha az elsődleges stresszhatást állandó szinten tartották. Az összeomlások az elsődleges stressz növekvő szintjénél is gyorsan bekövetkeznek, de további stresszfaktorok hozzáadása mind a négy modellben 38-81 százalékkal rövidített le teljes összeomlásig hátra lévő időt.

A kutatók szerint ha egy ökoszisztéma egy részét fenntarthatóan kezelik is, az új stresszhatások, például a globális felmelegedés és a szélsőséges időjárási események az összeomlás felé billenthetik az egyensúlyt.

Willcock a Guardiannek elmondta, hogy a lesújtó eredmények ellenére a rendszerdinamikai elemzésük pozitív lehetőségekkel is kecsegtet, mivel kiderült, hogy egyetlen kis léptékű pozitív változás a rendszer egészének egyensúlyát stabilizálhatja. Az ökológus professzr szerint azonban sietni kell, mert az idő gyorsabban fogy, mint azt a legtöbben gondolnák.

