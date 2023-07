Videóajánló: Az ember, aki eléri, hogy soha többé ne érzed magad biztonságban

facebook twitter tumblr linkedin

Ki?

A Lock Picking Lawyer néven híressé vált negyvenes amerikai férfi amellett, hogy ügyvéd, lenyűgözően jól érti a zárak nyelvét is. Olyannyira, hogy pár év alatt jövedelmező Youtube-csatornát épített a szenvedélyéből, és mára vissza is vonult ügyvédi praxisától. Korábban Washingtonban dolgozott, de amióta teljesen lemondott a jogi pályáról, biztonságtechnikai tanácsokat ad, időnként konferenciákra is hívják, de elsősorban mégiscsak marad fő tevékenységénél: a zárfeltörős videóknál.

A névtelenségbe és arctalanságba burkolózó Harry (a vezetéknevét sehol nem használja) feleségével és tizenéves gyermekével Maryland államban él. Lakása helyett egy postafiókba várja azokat a zárakat és lakatokat, amiket a nézők szerint érdemes lenne a kamerák előtt is felnyitnia. Videóiban nemcsak bemutatja őket, hanem oktató jelleggel rávilágít arra is, hogy mik az adott zár gyengeségei. Szándéka nem az, hogy széles rétegeket tanítson meg lakatokat feltörni (pedig ehhez a saját webshopjában a szükséges termékeket is árulja), sokkal inkább az, hogy rámutasson: a kereskedelmi forgalomban kapható kulcsos zárak és lakatok és a számzáras változatok sem olyan biztonságosak, mint hinnénk. A kérdés csak az, hogy 3 vagy 13 másodperc alatt lehet feltörni valamit.

Mit?

Az elmúlt 8 év igen gazdag videóterméséből egy-egy pillanatot kiragadni: a Lock Picking Lawyer rengeteg bicikli- és fegyverzárat, lakatot és ajtózárat kapott már a rajongóitól, amik sorra elestek néhány szakszerű mozdulat után. Az viszont sokkal ritkább, amikor Harry egy kimondottan neki készített zárral birkózik meg a kamera előtt.

Shane Wighton, a Stuff Made Here csatorna youtubere 2 évvel ezelőtt látott neki, hogy elkészítsen egy olyan összetett ajtózárat, amit nem lehet néhány másodperc alatt feltörni. A modellek és az első tesztek alapján roppant jól működött a dolog, és Wighton némi módosítgatás után fel is szerelte saját bejárati ajtajukra. Ezután zárszerelőt hívott, és megkérte, hogy nyissa ki a zárat a hozzá tartozó kulcs nélkül. Az eredmény: 1-0 a zár javára. Ekkor kezdtek záporozni a kommentek, hogy küldje el a zárat Harrynek is.

Wighton kötélnek állt, és rögtön két zárat is küldött a Lock Picking Lawyernek. A második darab összetettebb volt: ebben három helyett öt csapocskát helyezett el, amelyek mindegyikének pozícióba kell állnia ahhoz, hogy ki lehessen nyitni a zárat.

Ez a konstrukció az elsőhöz hasonlóan szuperül működött elméletben, a Lock Picking Lawyer pedig érthetően el is magyarázza, gyakorlatilag mi is történik egy ilyen zár belsejében.

Az elméleti bevezető után nagy meglepetést most sem okoz a Lock Picking Lawyer: pár jól irányzott mozdulat, és kinyílnak a zárak, sőt azt is megtudjuk, hogy miért volt ilyen könnyű dolga mindkettővel. Egyszerű biztonsági résekről van szó, nem elég ugyanis a zármechanikát bonyolítani, ha ahhoz a zárszerkezet hátulján keresztül hozzáférünk, tuljadonképpen teljesen mindegy, hogy mennyire komplikált kulcsra lenne szükség a nyitáshoz.

A tervezés és a gyártás hiányosságait aztán Wighton is tételesen értékelte. Igaz, az egész ötlet mindenféle kereskedelmi szándék nélkül született meg, a zárszerkezetet azóta sem hozta forgalomba, de a Lock Picking Lawyer javaslatainak megfelelően ellátta a szükséges biztonsági elemmel.

Hol?

Természetesen a Youtube-on. A 2015-ben elindított csatorna idén májusban már több mint 4 millió feliratkozóval büszkélkedhetett. A néhány hetente jelentkező videók vannak pár percesek, máskor akár negyedórásak, de hiába szerepelnek akár a legnépszerűbb zárak és lakatok, olyan ismert gyártóktól, mint az Abus, a Kryptonite, a Master Lock vagy a Yale, a Lock Picking Lawyer mindegyikkel elbánik, és azt az érzést kelti bennünk, hogy a világon semmilyen zár és lakat mögött nem tudhatjuk biztonságban sem magunkat, sem a holminkat.

Akad persze pár termék, ami szerinte is biztonságosabb az átlagosnál: a tapasztalatai alapján legjobban teljesítő lakatokat itt gyűjtötték össze.

