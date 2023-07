Egy ókortörténész tanácsai Musk és Zuckerberg összecsapásához a Colosseumban

facebook twitter tumblr linkedin

Miközben a Meta nem igazán találja a helyét a mesterséges intelligencia (AI) által felállított új helyzetben, a Twitter pedig szépen lassan döglődik Elon Musk irányítása alatt, a két techcég vezetőjének arra is jut ideje, hogy egymást hergelje: hetek óta tartja lázban az internetet Mark Zuckerberg és Musk potenciális ketrecharca, amit, ha minden igaz, már csak a helyszín leszervezése hátráltat.

A világ első és kilencedik leggazdagabb embere az MMA (kevert harcművészet) legismertebb promóciós cége, az Ultimate Fighting Championship (UFC) elnökén, Dana White-on keresztül szervezi az összecsapást, vele tisztázzák a szabályokat, és őt bízták meg azzal is, hogy találja meg a megfelelő helyszínt. Bár egyelőre Las Vegas tűnik a befutónak, Musk múlt pénteki tweetje alapján a római Colosseum is szóba került – persze, mint Musknál általában, most sem tudni, ez mennyire komoly.

Amikor már úgy tűnt, nem lehet mit hozzátenni ehhez az őrült felhajtáshoz, jött a – videóajánlónkban korábban már bemutatott – toldinstone nevű Youtube-csatornát vezető ókortörténész, Garrett Ryan, és a maga jéghideg szarkazmusával praktikus tanácsokkal látta el a küzdő feleket.

Mint elmondta, a Colosseum ugyan ikonikus helyszín, de mivel az évszázadok alatt a küzdő- és a nézőtér nagy része a földrengések és a kőrablók áldozata lett, nem ideális egy ilyen mértékű küzdelemre, ezért inkább a legjobb állapotban fennmaradt római amfiteátrumot, a ma is 15 ezer fő befogadására képes Veronai Arénát ajánlja, vagy ha nagyon ragaszkodnak Rómához, menjenek ki a Circus Maximus pályájára.

És ha már gladiátornak képzelik magukat, Ryan azt javasolja, ne keverjék a klasszikus helyszíneket a modern MMA-val, így is van négy opció az autentikus arénaharcra: az ökölvívás, a birkózás, az ókori pankráció, vagy éppen a gladiátori küzdelem – még ha nem is az eredeti szabályok szerint, az egyik fél haláláig tartják a harcot. A videóban Ryan mindegyik lehetőséget végigveszi aszerint, hogy kinek lenne nagyobb esélye a győzelemre.

A 39 éves Zuckerberg és az 52 éves Musk között egyébként nemcsak életkorban, de testfelépítésben is nagy a különbség (Musk kb. 30 kilogrammal nyomhat többet), és míg a Meta vezére másfél éve kőkeményen edz, Muskról a New York Times forrásai azt mondták, hogy minden sportot utál, és képtelen a rendszeres, dedikált edzésre. Zuckerberg ráadásul azt a brazil dzsúdzsucut műveli, amit a UFC-ben is használnak.

A Times szerint hivatalosan egyik fél sem kommentálta a harc legújabb fejleményeit, mindenesetre a Twitter-vezér édesanyja, Maye Musk nem tartja jó ötletnek az összecsapást, Colosseum ide vagy oda.

Kapcsolódó cikk a Qubiten: