Videóajánló: Időutazás az ókori Róma mindennapjaiba

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ki?

Garrett Ryan a Michigani Egyetemen doktorált ókori görög és római történelemből, és tanulmányainak befejeztével el is kezdett különböző egyetemeken oktatni, de hamar rájött, hogy sokkal többet tud tenni kedvenc témáinak ismeretterjesztéséért az interneten keresztül. Miután megírta a Naked Statues, Fat Gladiators and War Elephants című könyvét, Told in Stone néven elindította saját oldalát, majd 2018-ban az azonos nevű Youtube-csatornáját.

Mit?

Az ókori Rómát és Görögországról alkotott képünket a történelemkönyvek gyakran monoton leckéi vagy az ismeretterjesztő tévécsatornák változó minőségű adásai formálják, de ezekben a politikai-gazdasági központú történelemtudomány unalomig ismételt pontjain túl kevés szó esik arról, ami talán a legtöbbeket érdekel: hogy valójában milyen lehetett ezekben a pezsgő társadalmakban élni. A Told in Stone elsősorban az ókori mindennapok különböző aspektusaival foglalkozik.

A hírhedten hedonista Rómát elsősorban a borfogyasztással azonosítjuk, miközben a birodalom nagy részében szinte mást sem ittak, csak sört, és persze a kábítószerek sem csak spirituális rituálék alkalmával kerültek elő, hanem fájdalomcsillapítóként, altatóként, és igen, a korabeli házibulik kellékeként is használták – az ópium és a marihuána mellett a hallucinogén szerekkel kevert bor volt a legnépszerűbb drog.

Római buli a téli napforduló idején tartott szaturnália ünnepén (Thomas Couture: Dekadens rómaiak, 1847) Forrás: közkincs

A videókból kiderül, hogy az ókorban nagyon hasonló problémákkal küzdött a társadalom, mint ma. A közúti közlekedés például nem kevésbé volt kaotikus, Julius Caesar egy ponton ki is tiltotta a városközpontból a szekereket. A nyilvános vécék már akkor is kellemetlenek (még ha sokkal fényűzőbbek is) voltak, az infláció gazdasági válságba taszította Rómát, de az öltözködési trendek is botrányokat szültek.

Legnépszerűbb videóinak listájából egyértelmű, hogy a közönséget még mindig lenyűgözi a Colosseum, így Ryan olyan kérdéseknek is utánajárt, hogy hogyan lehetett jó helyekre szóló jegyeket szerezni a teltházas gladiátorviadalokra, hogy mi történt az épület ma hiányzó részeivel, hogy mennyibe került (és mennyibe kerülne ma) a felépítése, és hogy mi húzódik az amfiteátrum alatt.

A sort a végtelenségig (de legalábbis az eddig megjelent 122 videóig) lehetne folytatni, de most legyen elég annyi, hogy az is megtalálja a válaszokat a kérdéseire, aki arra kíváncsi, hogy milyen volt az éjszakai élet és milyenek a fodrászati trendek, milyen zenét hallgattak a rómaiak, vagy mennyi idő alatt ért célba egy feladott levél az ókori Rómában.

Hol?

A Told in Stone Youtube-csatornán, ahol hetente legalább egy, de van hogy akár két új videót is feltölt Ryan, akit a Patreonon lehet támogatni, hogy szabadidejét az ilyen alapos, tanulságos és szórakoztató, ráadásul releváns képanyagban is gazdag videók készítésére fordíthassa.

Segítsd a munkánkat! A Qubit szerkesztősége azért dolgozik, hogy a magyar nyilvánosság hiteles, alapos és közérthető tudományos ismeretekhez jusson. Tesszük ezt politikamentesen, közszolgálati hevülettel, száznál több kutató és tudós bevonásával. Égető kérdések, dermesztő válságok és zavaros álhírek sűrűjében igyekszünk tartani a fáklyát immár havi bő hétszázezer olvasónknak. Cikkeink ingyen olvashatók, de nem ingyen készülnek.

Korábbi videóajánlók a Qubiten: