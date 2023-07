Igazságot a molyoknak!

facebook twitter tumblr linkedin

Többségük éjszakai életmódot folytat, így a laikusoknak fogalmuk sincs róla, hogy a gardróbban, a spájzban vagy a konyhaszekrényben garázdálkodó fajok mellett a molyok mennyire hasznos és fontos dolgot művelnek a természetben. Ezt a hiányt kívánja pótolni Tim Blackburn, a University College London ökológus-professzora, akinek a napokban jelent meg a rovarrend rejtett életét bemutató kötete – egyelőre csak angol eredetiben.

Blackburn a Live Science interjújában tisztázza, hogy a filogenetikai kutatások alapján cáfolt, de praktikus okokból még használatos taxonómiai felosztásban a lepkék egyik alrendjét alkotó molylepkék (Microlepidoptera) szerteágazó és meghatározó szerepet töltenek be a legtöbb földi ökoszisztémában.

Mint mondja, lényegében a földi élet hálójának közepén helyezkednek el, hiszen a virágok nektárjával és más növényi nedvekkel táplálkozva több fajt poroznak be, mint a házi, vad- és poszméhek együtt, miközben a tápláléklánc generalista tagjaiként más rovaroknak, pókoknak, madaraknak és emlősöknek szolgálnak eleségül. „Ha belegondolunk, hogy az általunk ismert 9 állatfajból 1 molylepke, akkor túlzás nélkül állíthatjuk, hogy részben ők tartják egyben az élő természeti rendszereinket” – fogalmaz Blackburn.

photo_camera A Magyarországon is ismerhető nagy púposszövő (Cerura vinula) Fotó: Wikipédia

A molyokat nem csak a természetes élőhelyek visszaszorulása, a túlvegyszerezéssel operáló agrártermelés, a durván csökkenő biodiverzitás pusztítja tömegesen, de a fényszennyezés is, amely lehetetlenné teszi éjszakai tevékenységüket. A létszámában és a fajok számát tekintve egyaránt durván megcsappant rovarfauna nélkül azonban az ökoszisztémák már most is ingatag egyensúlya végképp felborulhat.

