Hátránya is lehet az online rendelhető Alzheimer-teszteknek

Július 31-én kezdtek el árusítani az Egyesült Államokban egy olyan vértesztet, ami képes kimutatni, hogy magas-e az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata. A tesztet fejlesztő Quest Diagnostics szerint a vizsgálat lehetővé teszi, hogy a betegséget már korai fázisban felismerjék az érintettek, így minél hamarabb megkezdődjön a kezelés, ami bár vissza nem tudja fordítani az állapotromlást, lassítani tudja a tünetek súlyosbodását.

A New Scientist cikkében azonban megjelenik egy másik szempont is. A lap szerint ugyanis a vérteszt pozitív eredménye még önmagában nem jelenti azt, hogy a betegség kialakul vagy kezelésre lenne szükség és az hatásos lenne. Az orvosok szerint túl sok a bizonytalanság, ezt pedig az is alátámasztja, hogy a frissebb kutatások egy jelentős része manipulált vizsgálati eredményeken nyugszik.

A teszt az amiloid nevű fehérje felhalmozódásának vizsgálatán alapszik, a kutatók úgy vélik ugyanis, hogy ez a fehérje már évekkel a tünetek megjelenése előtt lerakódásokat képez az agyban. A betegség jelenlegi gyógyszerelését is olyan hatóanyagokra építik, amik az amiloidhoz kötődő antitesteket tartalmaznak, ezeknek egyelőre azonban elég súlyos mellékhatásaik vannak.

Hasonló tesztek már az orvosok számára is elérhetők, a betegség diagnózisa ugyanis az agyban megjelenő plakkok (fehérjelerakódások) MRI-vel vagy CT-vel történő kimutatásán alapszik – ezt válthatja fel egy olyan vérvizsgálat, ami az amiloidszintet méri, pontosabban a fehérje két különböző formájának arányát.

Ilyet kínál most a Quest Diagnostic az embereknek 399 amerikai dollárért, akik nem akarnak közvetlenül orvoshoz fordulni, de szeretnék megvizsgálni, hogy milyen kockázati csoportba tartoznak. A tesztet elvileg azok az emberek kérhetik, akiknél fennáll a betegség lehetősége, van a családjukban diagnosztizált személy, elmúltak 65 évesek vagy tapasztaltak már valamilyen tünetet, ezt viszont az internetes rendelésnél nem igazán lehet ellenőrizni (ugyanakkor a cég próbálja elmagyarázni a weboldalán, hogy kiknek javasolja a teszt elvégzését).

A gyakorlat ellenzői több okból is úgy látják, hogy a teszt elérhetőségének megkönnyítése helytelen. Egyrészt, a pozitív eredmény hatalmas pszichológiai csapás, amit lehetséges, hogy a tesztelt személy nem is tud egyedül megfelelően feldolgozni. Másrészt, ha valaki a magas kockázatú csoportba tartozik a teszt eredményei alapján, az Amerikában megnehezítheti a munkavállalását és a társadalombiztosításhoz való hozzáférését is. Ugyanakkor a cég szerint a korai felismerés segíthet abban, hogy az életmódváltással késleltessék az érintettek a tünetek megjelenését.

A teszt egyelőre csak az USA-ban érhető el és a Quest nem tervezi a terjeszkedést, de nem ők az egyetlenek, akik hasonló antitest-tesztekkel kísérleteznek. Európában is működnek olyan vállalatok, akik ilyen vizsgálatok lehetőségét kutatják.

