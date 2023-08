Beteljesült az álom, átvette Széchényi könyvtáros olvasójegyét a 12 éves Sárközi Ármin

facebook twitter tumblr linkedin

Mint azt a Qubiten megírtuk, a 12 éves Sárközi Ármin nemrégiben levélben kérte az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatójától, hogy olvasójeggyel beengedjék az ország első számú könyvárába. A Széchényi Olvasószolgálati Szabályzata szerint ugyanis csak az kaphat olvasójegyet, aki betöltötte 16. életévét.

A Factology.hu ifjú szerkesztője azért szeretett volna az OSZK látogatója – saját szavával törzsvendége – lenni, mert ott rengeteg könyvet megtalál, amit könyvesboltokban, antikváriumokban vagy az interneten nem.

Édesanyja szerdán, augusztus 9-én írt Facebook-bejegyzése szerint

„az Országos Széchényi Könyvtár legkisebb olvasója átvette könyvtári belépőjét. Szinte egy napon iratkozott be a legfiatalabb és a legidősebb, egyikük 12, másikuk 94. Utóbbi saját jogon, előbbi korkedvezménnyel kiharcolta magának. VIP fogadtatásban volt része a kabinetfőnöktől kezdve a sajtóosztályon át a főigazgatóig, ne menjünk nyaralni, mondta, jó lesz itt a könyvtárban is. Aztán 3 órát kutatott”.

photo_camera Sárközi Ármin, az OSZK 12 éves leendő törzsvendége az első kölcsönzött kötetekkel Forrás: Facebook

A főigazgatónak írt levelében Sárközi Ármin azt írta, hogy egyszerre érdekli a matematika, a történelem, az agykutatás, a programozás és a mesterséges intelligencia, sőt az irodalomtudomány is valamennyire. Ezért is lepte meg még édesanyját is azzal, hogy az olvasójegy birtokában a felsoroltak helyett első kölcsönzésekor Horthy Miklós emlékiratait kérte ki az olvasószolgálattól.

