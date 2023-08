Magyar kutató segítségével sikerült feltárni a növényi magnéziumfelvétel egyik alapmechanizmusát

facebook twitter tumblr linkedin

Régóta ismert, hogy a periódusos rendszer 12-es rendszámú, magyarul sokáig kesereny néven emlegetett kémiai eleme, vagyis a magnézium meghatározó szerepet tölt be a növényi és állati szervezetben. Felvételének és szállításának számos részlete azonban mindmáig ismeretlen.

Egy nemzetközi kutatócsoport – tagjai közt Solymosi Katalinnal, az ELTE Biológiai Intézetének adjunktusával – nemrégiben feltárta a növények magnézium felvételének a fotoszintézisben és a növényi zöld színtestek fejlődésében betöltött szerepét. A Frontiers in Plant Science folyóiratban megjelent eredményeik szerint a magnéziumot szállító fehérjék jelenléte elengedhetetlenül fontos a növényi anyagcserében – olvasható az ELTE Biológiai Intézetének ismertetőjében.

Az már ismert, hogy számos növényi fehérje, köztük a zöld színtestekben zajló fotoszintézis egyes enzimei is ezt az elemet igénylik ionos formában a működésükhöz, de magnézium épül be a zöld színtestekben található növényi zöld színanyag, a klorofill vázába is, továbbá fontos szerepet tölt be a fotoszintetikus membránok, az úgynevezett tilakoidok szerkezetének kialakításában is. Tudható az is, hogy a növények teljes magnézium tartalmának 15-35 százaléka a zöld színtestekben található.



photo_camera Zöld színtestek egy növényi sejtben Fotó: Wikipédia

A svéd, japán, magyar, dán és amerikai kutatócsoport eredendően arra volt kíváncsi, hogy milyen módon jut be a magnézium a növények fotoszintézisért felelős zöld színtestjeibe. Ehhez a lúdfű (Arabidopsis thaliana) nevű modellnövényben korábban azonosított három fehérje működését tanulmányozták. Megfigyeléseik szerint amennyiben akár egy is hiányzik ezen magnéziumszállító transzport-fehérjékből, akkor nyilvánvalóan csökken a színtestek fotoszintetikus aktivitása, magyarán sérül a növényi anyagcsere működése, ezzel a növény egészsége.

