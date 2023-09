Komoly nyomot hagyott a fiatalok mentális egészségén a covid

facebook twitter tumblr linkedin

Az Oxfordi és az Exeteri Egyetem egy friss közös kutatásában a brit iskolások mentális egészségét vizsgálták. A kutatás első körét még a pandémia előtt végezték el, az ekkor gyűjtött adatokat pedig összevetették azokéval, akik a járvány idején jártak (vagy inkább nem jártak) iskolába.

A 11 és 14 év közötti fiatalok által adott válaszokból kiderült, hogy bár már a járvány előtt is valamivel többen panaszkodtak depresszióra és szorongásra, a covid jelentősen súlyosbította a helyzetet. A kutatás eredeti célja a brit iskolások általános mentális állapotának feltérképezése volt, nem a járvány arra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Több lett a depressziós

A járvány előtt az iskolások között 0,3 százalékkal növekedett a depressziósok száma, ez a járvány során 8,5 százalékra emelkedett. A komoly szociális vagy érzelmi zavarokkal küzdő gyerekek száma a járvány előtt 3,5, a járvány után 7,9 százalékkal, a lehetséges vagy feltételezhető mentális betegségek aránya pedig 4,5, illetve 12,8 százalékkal növekedett.

Obioha Chukwunyere Ukoumunne, a tanulmány vezető szerzője szerint a pandémia váratlan mentális terhelést jelentett a fiatalok számára, a mostani vizsgálatból pedig nem csak azt lehet leszűrni, hogy maga a járvány mennyire viselte meg a fiatalokat, hanem azt is, hogy milyen tényezők könnyíthettek a helyzetükön. A felmérésből kiderült, hogy azok, akik a pandémiás csoportból legalább néha járhattak iskolába, jobban viselték a mentális terheket, ahogyan az is, ha volt kihez fordulniuk, és kellemes otthoni és iskolai légkörről számoltak be.

Willem Kuyken, az Oxfordi Egyetem pszichológusa is a teljes iskolabezárások mentális egészségre gyakorolt hatására hívta fel a figyelmet, ez ugyanis jól mérhetően megnövelte a mentális egészségügyi kockázatokat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: