Íme a világ legbetiltottabb hangja

Létezik egy hang, illetve nem is egy, hanem kettő, amit az Amerikai Egyesült Államok hatályos törvényei értelmében csak meghatározott esetekben szabad lejátszani. Ha valaki mégis megteszi, komoly pénzbírságra számíthat: az elmúlt évtizedekben csak úgy röpködtek a több tízezer, több százezer, sőt egymillió dollárt is meghaladó büntetések azoknak a műsoroknak, tévécsatornáknak, rádióadóknak és filmes cégeknek, amelyek a tilalom ellenére vették maguknak a bátorságot, és lejátszották a rejtélyes hangot.

Lebbentsük fel a fátylat: ez a két hang nem más, mint a 853 és a 960 hertzes hang, és azért a szigorú tilalom, mert 1997 óta ez az USA hivatalos vészjelző hangja (Emergency Alert System, azaz EAS): ezt játsszák be a rádió- és tévéadók például komoly viharveszély kiadása esetén, vagy akkor, ha az Egyesült Államok elnöke kívánja nyilvánosan bejelenteni, hogy eljött a világvége – erre az EAS fennállása óta még soha nem volt példa.

Persze jogos a kérdés, hogy honnan ismerné fel az ember ezt a bizonyos hangot, ha nem szabad lejátszani, de a YouTube-on szerencsére számtalan változatban elérhető, ráadásul otthon a sufniban bárki előállíthatja egy hangszerkesztő szoftverrel (a próba kedvéért mi is megtettük). És bár az amerikai törvény Magyarországra nyilván nem vonatkozik, ezen a helyen eltekintenénk a csodahang közlésétől; jobb a békesség. Kis segítség: ha a standard hangolást vesszük, ahol az A hang (az A 4 ) frekvenciája 440 Hz, a 853 Hz valahol az egy oktávval magasabb A 5 és a gisz között helyezkedik el, a 960 Hz pedig a H és a B között.

De honnan ered ez a hangjelzés, hogyan született meg, mi értelme, és van-e nálunk is hasonló?

Hidegháborús örökség

A CONELRAD (Control of Electromagnetic Radiation) volt az első amerikai nemzeti riasztórendszer, amiben a rádióállomások csak egy meghatározott frekvencián sugározhattak vészhelyzet esetén. Ezt váltotta fel az EBS (Emergency Broadcast System, kb. vészhelyzeti sugárzási rendszer), ami arra szolgált, hogy az elnök a lehető legtöbb állomáson keresztül szólhasson a néphez; ez azért is volt fontos, mert egy atomcsapás esetén a rádiótornyok már azelőtt megsemmisültek volna, hogy leadhatták volna a riasztást.

A hidegháborúnak ezt a vívmányát egyébként még soha nem használták, még a 2001 szeptember 11-ei támadások idején sem: az emberek nem az elnöktől, hanem a médiából tájékozódtak az eseményekről. Ezt váltotta fel az 1994-ben elfogadott EAS, ami új módszernek számított, és nem csak az elnök (soha meg nem történt) bejelentéseit juttatta el a polgárokhoz, hanem lehetővé tette azt is, hogy az állami vezetők is tehessenek ilyesmit saját hatáskörben. A rendszer végül 1997-ben, Bill Clinton elnöksége alatt nyerte el a mai formáját, ekkorra elméletileg lehetővé vált, hogy vészhelyzet esetén az elnök tíz percen belül az összes amerikai tévé- és rádióadón megszólalhasson.

Ezzel nem csak a riasztást kiadó személyek vagy hivatalok köre bővült, hanem a hidegháborús technika is fejlődött: a rendszert a Szövetségi Távközlési Bizottság (Federal Communications Commission, FCC), a korábban már említett FEMA és a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (National Weather Service, NWS) úgy találták ki, hogy a lehető legjobb és legátfogóbb tájékoztatást tudják nyújtani a lakosságnak.

Az FCC adja át az információt a műsorsugárzók felé, és ellenőrzi, hogy ezek megfelelnek-e az EAS közvetítéséhez szükséges technikai feltételeknek, valamint azt is, hogy jogszerűen használták-e a vészjelzéseket. A FEMA ad iránymutatást a veszélyhelyzetek kihirdetéséhez, illetve ahhoz, hogy állami és nemzeti szinten milyen riasztásokat szükséges érvénybe léptetni, a meteorológiai szolgálat pedig nem túl meglepő módon meteorológiai információkkal látja el a szolgáltatókat, hogy időben lehessen kiadni az ilyen jellegű riasztásokat.

Az NWS, az EAS és a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) rádiója ugyanazokat a vészjelzéseket használja, vagyis 1994 óta a 853 és 960 Hertzes szignált. Azt, ami után az Anthrax zombiriadója is elhangzott Indianában és Montanában. Mindezek után nem meglepő, hogy az FCC szabályzatának 11.45(a) bekezdésében szigorúan szabályozzák a vészjelzés használatát.

Még hasonlót sem szabad

A törvény szerint a 853 és 960 Hertzes hangot csak akkor szabad lejátszani, ha valódi (állami, nemzeti vagy helyi) vészhelyzet van, ezen kívül csak gyakorlat esetén lehet megszólaltatni a tiltott hangokat, de ezt világosan jelezni is kell a hallgatóság felé. A vészjelzés szimulációja is tiltott: a 853 és 960 Hertzhez hasonló hangok lejátszása is tilos, illetve azoké is, amelyek „jelentős hasonlóságot” mutatnak velük: ezek hamis vészjelzésnek minősülnek a hivatal szemében, és ennek megfelelően komoly büntetéssel is sújtják őket.

Mindemellett az FCC fontosnak tartja, hogy az embereknek bevésődjenek ezek a vészjelző szignálok, ezért ezeket időről időre ismételni kell. Ehhez hasonló elv alapján működik Magyarországon a Monitoring és Lakossági Riasztórendszer, a MoLaRi, aminek hangját 2020-ban bizonyára mindenki egy életre megjegyzte, hála annak, hogy Tiszaújvárosban valakinek sikerült szétbazmegolnia az aktuális próbát.

Az EAS ennél valamivel kifinomultabban működik: kódolják, hogy hol van a vészhelyzet, a műsorszolgáltatók pedig szükség esetén átveszik a riasztást (ha csak állami szinten kiadott riasztásról van szó, az adott államon kívül nem adják le). A riasztás által érintett terület mellett az is kiderül a metaadatokból, hogy honnan adták fel, illetve az is, hogy milyen vészhelyzet miatt adták ki. Ezt követi a figyelemfelkeltő hang.

A hang

Az FCC azért választotta ki éppen ezt a két hangot, a Föld egyetlen kultúrájában sem találják kellemesnek őket, éppen ezért pedig kellően figyelemfelkeltők is. A felesleges megszólaltatásukért kiszabott büntetések az elrettentés mellett éppen azt a célt szolgálják, hogy ez így is maradjon, és a teszteken és vészhelyzeteken kívül az amerikaiak máshol ne találkozhassanak velük, így mindenképpen felkapják rá a fejüket.

A riasztás elején hallható recsegésben szerepel a kódolt információ, ami elárulja, hogy milyen vészhelyzetről van szó, majd jön a 853 és 960 hertzes fülhasogatás. Ezt egy Patrick Doyle Bryant nevű mérnök találta fel és szabadalmaztatta 1976-ban, és a modern sugárzás előtt arra szolgált, hogy „felébressze” az állomásokon lévő berendezéseket, az csak járulékos haszon volt, hogy ilyen rettenetesen szólt. Az EAS 1997-es bevezetésével tulajdonképpen ezt a részt már el is hagyhatták volna, de az FCC úgy döntött, hogy miután a hidegháború alatt az emberek már ezt a hangot azonosították a veszéllyel, meghagyják.

Luc Arnal neurobiológus szerint a hang a megszokás mellett (ha ezt hallod, valami nagy baj van) azért is ijesztő, mert hasonlít egy felnőtt sikolyára vagy a gyereksírásra, ami miatt az ember automatikusan hajlamos felkapni rá a fejét. Arnal szerint emellett hasonlít az azték halálsíp hangjára is, bár hogy ettől az aztékokon kívül ki ijedne meg különösebben, az nem egészen világos (a halálsípot 1999-ben találták meg egy ásatáson, és a régészek azt feltételezik, hogy a rémisztő hanggal az aztékok az ellenséges törzsek morálját akarták megtörni, hogy aztán minél többjüket élve foghassák el, és feláldozhassák őket).

A hasonlóság nem a véletlen műve: a síp az 1000 Hertz körüli tartományban szól, és a kutatók szerint épp azért olyan rémisztő a hangja, mert a férfi és a női sikolyhoz is hasonlít (nem is akármilyenhez: a vizsgálathoz több önkéntest is megsikoltattak, és kiderült, hogy a hangszer hangja leginkább a félelemből kiadott sikolyhoz hasonlít). Akárhogy is, az EAS-riasztás hasonlóan borzasztóan hangzik: Arnal vizsgálatai szerint egy ötös skálán 4,3 pontot kapott, itt az 1 a csend volt, az 5 pedig az elviselhetetlen zaj.

Bezzeg az Anthrax

2013-ban meglepő vészriasztással szembesülhettek azok a montanaiak, akik a Steve Wilkos Show délutáni adását nézték: először elhangzott az EAS hivatalos, 853 és 960 hertzes szignálja, majd bejelentették, hogy kitört a zombiapokalipszis:

„A polgárvédelem jelentései szerint a területen a holtak kikeltek a sírjukból, és az élőkre támadnak. Kérjük, kövesse a képernyőn látható utasításokat, amelyeket frissítünk, mihelyt több információ áll a rendelkezésünkre. Ne közelítsék meg a holttesteket és ne próbálják megállítani őket, mivel különösen veszélyesek.”

A riasztás a méltán népszerű amerikai thrash metal zenekar, az Anthrax egyik számából származik, és természetesen nem fedte a valóságot. Az akkori ügyben a hasonló riasztások kiadásáért felelős FEMA (Federal Emergency Management Agency, Szövetségi Katasztrófavédelmi Hivatal) még nem szabott ki bírságot, csak arra hívta fel a figyelmet, hogy az ismeretlen, feltehetően tengerentúli hacker tört be a műsort leadó KRTW rendszerébe, valószínűleg azért, mert a médiacég munkatársai elfelejtették megváltoztatni a gyári beállítású jelszót.

A vicc olyan jól sikerült, hogy 2017-ben Indianában meg is ismételték, ekkor egy rádióállomást törtek fel, és ugyanezt a figyelmeztetést adták le az Anthraxtól. A felelőst ezúttal sem találták meg, a bírság is elmaradt – de ez nem maradt így örökké, a 853 és a 960 miatt több millió dolláros büntetéseket is kiszabtak, igaz, nem a kiberbűnözők, hanem a reklám- és médiapiac szereplőinek.

De mi kerül ezen a hangon 1,9 millió dollárba?

Az FCC a hackerproblémán túl is szembesült visszaélésekkel, ezekben az esetekben viszont valamivel egyszerűbb volt megtalálni a felelősöket – és meg is találta őket. Azok a tévé- és rádióadók, amelyek szembementek a szabályzat 11.45(a) pontjával, valószínűleg egy életre meg is jegyezték, hogy mit rontottak el, ugyanis nem ritkán milliós büntetések repkedtek a hamis riasztásokért, különösen abban az esetben, ha az adó kifejezetten a riasztás figyelemfelkeltő jellege miatt, reklámcélból használta a hangot. Bár némelyik büntetési tétel túlzónak vagy hülyének tűnhet, az FCC könyörtelenül megtorolja, ha valami akár csak hasonlít is a vészjelzésre:

1993-ban a Támadás a fehér ház ellen című film trailerében használták a riasztást, az FCC 1,9 millió dolláros büntetést szabott ki azokra a kábeltévékre, amelyek levetítették az előzetest.

A Fox idén év elején jó ötletnek találta, hogy a közelgő amerikaifoci-bajnokság reklámját „humorosan” a riasztás hangjával vezesse fel, az FCC 504 ezer dolláros büntetés kiszabását javasolta.

Az AMC sorozatát, a Walking Deadet is megbüntették: a sorozat egy epizódjában is megszólalt a riasztás, ez 104 ezer dolláros büntetéssel járt.

Jimmy Kimmel showműsorában egy komikus jelentnél három (!) alkalommal szólalt meg az EAS, meg is lett az eredménye: 395 ezer dollár.

A Bobby Bones Show-ban 2014-ben egy korábbi tesztriasztást játszottak be, az eredmény: kerek 1 millió dolláros büntetés a műsort gyártó iHeartMediának.

A Discovery sem úszta meg büntetés nélkül: 68 ezer dolláros bírság járt azért, mert egy, a Harvey hurrikán alatt forgatott műsorban elhangzott a felvétel idején kiadott valódi riasztás.

2019-ben az FCC 272 ezer dolláros büntetést javasolt az amerikai CBS ellen, amiért az Ifjú Sheldon egy epizódjában, amikor hurrikánriasztás volt, lejátszották A Hangot. A részben nem volt tisztán hallható a riasztás, de az FCC úgy ítélte meg, hogy a csatorna hiába módosította a frekvenciát és a hangerőt, a tévés hurrikánriadó még így is alkalmas volt a nézőközönség megtévesztésére. A tévéadó nem bízott semmit a véletlenre: az epizód sugárzása előtt kipróbálták azt is, hogy a módosított frekvencia használata vajon alkalmas-e rá, hogy más adót átvegyék a riasztást, és miután kiderült, hogy ez nem történik meg, adásba engedték a részt. Kár volt, az FCC így is lecsapott rájuk.

