Elfuvoláztuk a Yellowstone földrezgéseit, itt az eredmény

Domenico Vicinanza, az Anglia Ruskin Egyetem fizikusa számítógépes program segítségével fordítja zenére egy a Yellowstone-kalderában (a kaldera a vulkánkitörés által létrehozott geológiai képződmény) elhelyezett szeizmográf adatait. A program a rezgések amplitúdóját és az oszcillációkat figyeli: ha a szeizmikus aktivitás erősödik, a lejátszott hangok is magasabbak lesznek, ha pedig az oszcilláció fokozódik, a dallam is intenzívebbé válik.

Vicinanza eredményeiből az egyetem eddig mindössze egy másfél perces, feltehetően MIDI-zett részletet közölt, viszont Alyssa Schwartz fuvolaművész a a rengések hangjaiból élő fuvolakoncertet tart kedden, a 2023-as atlantai Internet2 Community Exchange konferencián. Az esemény valós időben zajlik majd, vagyis a rengések azon nyomban elfuvolázódnak, ahogy a program hangokká konvertálja őket.

Mi itt a Qubit szerkesztőségében viszont nem bírtunk magunkkal, úgyhogy már a premier előtt elfuvoláztuk a Yellowstone rengéseinek hangját, konkrétan a Guardian által közölt kotta első két sorát, némi művészi szabadsággal:

photo_camera Fotó: Domenico Vicinanza / Anglia Ruskin University

Íme a felvétel:

Miután a kaldera aktivitását előre nem lehet tökéletesen megjósolni, a vulkán gyakorlatilag improvizál, ezt kell követnie a zenésznek is. Különösen aktív területről van szó, ezért Vicinanza szerint az élő koncerten is várhatók meglepetések, a Yellowstone-ban folyamatos a vulkanikus aktivitás. Nem csoda: a Yellowstone-kaldera szupervulkánnak minősül, ez azt jelenti, hogy a vulkánkitörési indexben (Volcanic Explosivity Index, VEI) nyolcas erősségű kitörésre (szuperkitörésre) lehet képes. A szupervulkán egy kitörés alkalmával 1000 köbkilométernél több anyagot juttat a levegőbe.

photo_camera A szeizmográf adatai Fotó: Domenico Vicinanza / Anglia Ruskin University

Ez irtózatosan nagy vulkánkitörésnek minősül: a Mount Pinatubo 1991-es kitörése a Fülöp-szigeteken hatos erősségű volt, ezzel pedig a huszadik század egyik legnagyobb vulkánkitöréseként tartják számon. Egy szupervulkán kitörése ennél legalább százszor erősebb lenne.

A Yellowstone eddigi legnagyobb kitörése 2,1 millió évvel ezelőtt történt, ekkor a szupervulkán 2450 köbkilométernyi anyagot juttatott a felszínre. Az utolsó kitörés 70 ezer évvel ezelőtt történt, ezért a médiában gyakori hír, hogy lassan ideje lenne egy újabbnak – ami rossz hír lenne a környéken, sőt, a Földön élők számára, ebben az esetben ugyanis a piroklaszt ár nagyjából 100 kilométeres körzetben mindent elpusztítana, egész Észak-Amerikát elborítaná a hamu, a kitörés pedig az egész bolygón néhány fokkal csökkentené a hőmérsékletet.

A vulkánok szerencsére nem időzítve működnek. Michael Poland geofizikus, a Yellowstone Vulkánobszervatórium tudományos vezetője szerint jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy a magma nyomása annyira fokozódna a területen, hogy a szupervulkán kitöréssel fenyegetne. Egyes vulkánok ugyan többé-kevésbé szabályos időközönként törnek ki, de ezt az okozza, hogy a magma nagyjából azonos sebességgel halmozódik fel bennük, a Yellowstone esetében azonban nem ez a helyzet.

Ha kitörni még nem is akar, legalább szépen muzsikál: Vicinanza szerint az, hogy a zene nyelvére is le lehet fordítani a szeizmikus aktivitást, a tudósok és a laikusok számára is érdekes kísérlet, ami sokkal többet mond a közönségnek, mint egy száraz grafikon. Nem ez Vicinanza első ilyen projektje: 2014-ben a Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondák felvételeiből készített kozmikus duettet.

