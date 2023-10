Először szabtak ki bírságot űrszemét miatt Amerikában

facebook twitter tumblr linkedin

Az amerikai Dish műholdas TV-szolgáltató 2012-ben vállalta, hogy az üzemeltetéshez használt ívnél 300 kilométerrel magasabb pályán helyezi el hamarosan nyugdíjba vonuló műholdját.

Ígéretével ellentétben viszont, az üzemanyaghiány miatt a műholdat csupán 120 kilométernyire sikerült elmozdítani, ami a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) szerint nem elegendő. Épp ezért precedensértékű bírságot szabtak ki a TV-társaságra és hétfőn bejelentették, hogy 150 ezer dollárt kell fizetniük a gondatlan hulladékkezelés miatt, írja a Science Alert.

Az EchoStar-7 nevű műhold 2002 óta látta el feladatait, biztonságos nyugdíjazása pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy más űreszközök ne sérüljenek a környezetében. Keddi közleményében a Dish még úgy nyilatkozott, hogy a több mint 20 éves műholdra nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az újabbakra és úgy tűnt, nem értenek egyet az FCC döntésével sem.

Az űrszemét csökkentésére az űrmissziók biztonsága miatt van szükség. Azzal, hogy egyre zsúfoltabbá válik az égbolt műholdakkal, megnő egy lehetséges ütközés veszélye is, ami az érzékenyebb eszközök számára végzetes lehet.

Ezért döntött úgy az amerikai légiközlekedési hatóság (FAA), hogy szabályozza az űrszemét kérdését. Kötelezik a cégeket, hogy a már nem használt eszközöket helyezzék kevésbé zsúfolt pályákra, ezzel biztosítva az átjárhatóságot. Ha pedig módjukban áll, semmisítsék meg a használaton kívül helyezett műholdakat.

A szabályozásra azért is szükség van, mert az Európai Űrügynökség (ESA) becslései szerint mintegy egymillió, egy centiméternél nagyobb törmelékdarab kering a Föld körül. Ezek már alkalmasak lehetnek egy arra közlekedő űrhajó működésképtelenné tételére. Volt is már incidensekre példa: a Nemzetközi Űrállomás és egy kínai műhold is sérült már meg az űrszemét miatt.

