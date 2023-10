Megkapta az engedélyt a repülési tesztre a legnagyobb léghajó a Hindenburg óta

facebook twitter tumblr linkedin

A techvilág milliárdosai szeretnek gigantikus repülő eszközöket építeni, elég csak Elon Musk vagy Jeff Bezos űrcégeire (SpaceX, Blue Origin) gondolni. Ezeknél a projekteknél valószínűleg kevésbé ismert, hogy a Google egyik alapítója, Sergey Brin is beszállt a repülőbizniszbe, még ha egy egész másik területen is – ez pedig a léghajógyártás.

Brin, aki egyébként a Space Adventures nevű űrturisztikai cég egyik befektetője is, azt az LTA Research & Exploration nevű startupot finanszírozta, amely most engedélyt kapott arra, hogy a levegőben tesztelje 124 méter hosszú léghajóját, a Pathfinder–1-et, amely így a legnagyobb léghajóvá vált, ami repülési tesztre kapott engedélyt a hírhedt Hindenburg óta.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélye alapján a Pathfinder nagyjából 460 méter magasságig emelkedhet két kaliforniai bázis, Santa Clara-i Moffett Field és a Palo Altó-i repülőtér légterében. Így a léghajó anélkül merészkedhet a San Francisco-öböl fölé, hogy a kereskedelmi repülőjáratokat zavarná.

Az újgenerációs léghajót 12 elektromos motorral és négy kormánylapáttal szerelték fel, köralakú vázát könnyű anyagokból, így például szénszálakból és titánból építik fel. Ezáltal elég könnyű a szerkezet ahhoz, hogy a robbanékony hidrogén helyett nem gyúlékony hélium segítségével repüljön.

A Pathfinder–1 képes a függőleges fel- és leszállásra, és akár a 120 kilométer/órás sebességet is elérheti. A tartós külső Tedlar-bevonaton 13, hasadásgátló nejlonból készült héliumzsák kapott helyet, amelyek mindegyikét lidar rendszerrel szerelték fel, hogy folyamatosan monitorozzák a gázszinteket.

Bár a járművet egypilótás üzemeltetésre tervezték, a kezdeti repülési tesztek során egy másodpilóta is helyet kap a fedélzeten. Az utasteret is tartalmazó gondola, amit a német Zeppelin cég tervezett, akár 14 fő befogadására is alkalmas, de a tesztek alatt csak a szükséges személyzet lesz jelen a hajón.

Az LTA Research tervei szerint a léghajók fontos szerepet játszhatnak majd a humanitárius missziókban, mivel közúton megközelíthetetlen területekre is eljuttathatnak különböző rakományokat és embereket. A repülési tesztre szóló engedély ugyan egy évre szól, az LTA szeretné 180 napon belül befejezni a teszteket, miközben már épül a cég legújabb, 180 méter hosszú léghajója, a Pathfinder–3 is.