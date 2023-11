Csütörtök délelőtt a Hold bekebelezi a Vénuszt

facebook twitter tumblr linkedin

A tiszta égbolton a megkapó jelenséget csillagászati távcsővel lehet majd igazán jól látni, ezért a Svábhegyi Csillagvizsgáló szakértői azt javasolják, hogy aki teheti, az látogasson el valamelyik csillagvizsgálóba csütörtök délelőtt.

photo_camera Hold-Vénusz fedés Stellárium szimuláción Fotó: Galaxis Útikalauz

A fogyó Hold vékony sarlója fogja elfedni a Vénuszt, amit előbb csak megközelít, majd látszólag összeütköznek az égbolton. Előreláthatóan nappal is jól látható lesz a Hold és a tündöklően fényes Vénusz, valamint az év egyetlen nappali bolygófedése – ehhez viszont csillagászati távcsőre lesz szüksége annak, aki megcsodálná.

A délnyugati égbolton lesz látható a Hold, amely a fedés kezdetekor 33 fok magasan jár majd a látóhatár fölött. A 15 százalékos vékony holdsarlót könnyen meg lehet találni, és érdemes az okkultáció előtt már akár fél órával, 10:40-kor megkeresni. A távcsőben nappali égen is fényesen világító Vénusz egy látómezőben lesz a holdsarlóval, percről perce közelít majd hozzá, írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló a sajtóközleményében.

photo_camera A Vénusz belépése a hatalmas holdperem mögé, legalább 200x-os nagyításon láthatunk majd ilyen részleteket. Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A páros látványában a méret- és a fényességkülönbség is óriási: A Vénusz nagyon apró lesz a Holdhoz képest, hiszen a holdsarló jelenleg nyolcvannyolcszor nagyobbnak látszódik a Vénusznál. A Vénusz felületi fényessége azonban huszonötszörösen meghaladja a holdsarlóét, így az apró félvénusz fényesen világít majd a hatalmas holdsarló mellett. A holdsarló déli részén a Schickard óriáskrátere is látható lesz, amely 212 km-es átmérőjével az egyik legnagyobb becsapódási kráter a Hold felszínén. Nem sokkal e fölött lép majd be a Vénusz.

photo_camera A Vénusz fázisai Balázs Gábor felvételén. A sorozat elemei május 20 és augusztus 10 között készültek el, egytől-egyig a nappali égbolton. Az utolsó felvétel elkészítésére a bolygó fázisa mindössze 1%-ra csökkent. Fotó: Balázs Gábor / Svábhegyi Csillagvizsgáló

A közeledő páros Budapestről nézve 11:10-kor megérinti egymást, majd a Vénusz alig egy perc leforgása alatt eltűnik a holdperem széle mögött. Nagy nagyításon először a bolygó északi csúcsát látjuk eltűnni, majd 49 másodperc múlva a teljes Vénusz a Hold mögé bújik. A kilépésre kicsivel több, mint egy órát kell várnunk, amely 12:22-kor fog bekövetkezni. A fedés időtartamát is jól kihasználhatjuk, hiszen megfelelő távcsövekkel vagy napszűrőkkel a Nap vizsgálatára is tökéletes lehetőség nyílik. A 3477-es számú hatalmas, összetett napfolt kiválóan megfigyelhető most a központi csillagunkon. A Vénusz kilépése a holdsarló megvilágítatlan, árnyékos oldalán következik majd be. Először a bolygó déli része bukkan fel a fény-árnyék határ mentén, majd 33 másodperc múlva a bolygó külső, íves pereme is kiszabadul a holdperem takarásból. A kilépés a Shickard kráter vonala fölött várható.

photo_camera Nappali észlelés a Csillagvizsgálóban Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A nem mindennapi eseményre a Svábhegyi Csillagvizsgáló is különleges programmal készül. A látogatók a legnagyobb távcsövek mellett az észlelőrét kisebb távcsöveivel is megtekinthetik a látszólagos ütközést. Emellett Hidrogén alfa távcsövekkel a Napot is biztonságosan lehet majd tanulmányozni. Egyéni látogatókat és iskolás csoportokat egyaránt fogadnak ezen a délelőttön.

photo_camera Protuberancia Steinmann Vilmos fotóján. A kép 2023. 08. 28-án készült a Svábhegyi Csillavizsgáló 152/750-es LUNT H-Alfa távcsövével és egy ASI 178MM kamerával. Fotó: Steinmann Vilmos / Svábhegyi Csillagvizsgáló

Forrás: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: