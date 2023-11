Villogó tengeriuborkákat találtak a kaliforniai tengerfenéken

facebook twitter tumblr linkedin

Tíz biolumineszcens tengeriuborka-fajt találtak a Monterey-öböl mélyén, de ez még csak a jéghegy csúcsa: a kutatók szerint akár 200 további tengeriuborkáról is kiderülhet, hogy természetes élőhelyükön nem csak, hogy fényt bocsátanak ki, hanem még villognak is. Az eddigiekben a 249 ismert Holothuroidea-faj közül 26-nál figyeltek meg biolumineszcenciát.

photo_camera Tengeri uborka világítás közben Fotó: Manabu Bessho-Uehara/MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)

A mostani kutatásban egy távirányítású, robotkarral felszerelt tengeralattjáróval figyelték meg a tengerfeneket, ahol Manabu Bessho-Uehara, a kutatás vezetője szerint egészen más körülmények uralkodnak, mint a felszínen, ezért az ott élő állatok is máshogy viselkednek a természetes környezetükben. A most megfigyelt tengeriuborkák például a felszínre hozva csak kéken világítanak, de a tenger fenekén villódznak.

A kutatók szerint a villogás védelmi célokat szolgálhat, a fény viszont nem elriasztja a ragadozókat, hanem vonzza őket. Az elmélet szerint a villódzásra olyan állatok figyelhetnek fel, amelyek a tengeri uborkára támadó fajokkal táplálkoznak, így védhetik meg az uborkák életét.

Ravasz csapda

A biolumineszcencia pontos okát még nem ismerik, de a mostani kutatásból kiderült, hogy hat, egymástól független forrás is okozhatja, ezért feltételezik, hogy jóval több világító uborka hömbölöghet a tenger mélyén, mint amennyit a mostani kutatással megfigyeltek. Az ezer méteres mélységben ez nem is egyszerű feladat: nem elég, hogy 1000 méteres mélységben sötét van, a tengeralattjáró fel is kavarja az iszapot, így még rosszabbak a látási viszonyok.

Nem ez az egyetlen trükk, amivel a látszólag tehetetlen tengeriuborkák védekeznek a ragadozók ellen: egyes fajok végbele körül Cuvier-csövek találhatóak, amelyek veszély esetén kicsapódnak az állatból, ezzel riasztják el a támadót. Más fajok az egész bélcsövet kilövik magukból, amit később regenerálnak, ilyenkor a ragadozó nem magát az uborkát, csak a belét fogyasztja el.

Ez ugyan távol tarthatja a ragadozókat, de az embereket már kevésbé: a tengeri ökoszisztéma számára nélkülözhetetlen, egyébként étvágygerjesztőnek nehezen nevezhető tengeriuborkák Ázsiában ínyencségnek számítanak, a kereslet miatt pedig több faj is a kihalás szélére került. A tengeriuborka-biznisz évente 200 millió dolláros forgalmat bonyolít, egy kiló különösen csábító állatért akár 3500 dollárt is elkérhetnek, ezért Ausztráliától Indiáig több helyen is a fajok fokozott védelmét követelik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: