Ész Ventura: Türelemjáték türelmetleneknek

A közismert szoliter, vagy más neveken tüskejáték, türelemjáték, remetejáték olyan játékcsalád, amelynek története igen régre nyúlik vissza. Az első fennmaradt leírások a polihisztor (jogász, diplomata, történész, matematikus, fizikus és filozófus) Gottfried Wilhelm von Leibniz tollából származnak, aki a XVII. század végén tudományos igényességgel foglalkozott a játékkal. A szoliterek közül a legelterjedtebb az angol tábla, ami alább látható. A tábla teli pöttyel jelölt mezőiben tüskéknek is nevezett bábuk vannak, és az szokott lenni a szabály, hogy egy bábu átugorhat egy másikat, ha a közvetlenül mögötte lévő üres mezőre érkezik, majd az átugrott bábut kötelezően le kell venni a tábláról. A cél általában az, hogy a végén egyetlen bábu maradjon a táblán, lehetőleg középen. Annak ellenére, hogy több megoldás is létezik, ez utóbbi elég nehéz feladvány, ezért is hívják türelemjátéknak, hiszen az emberek többsége találomra próbálkozik, és minden próbálkozás után újra vissza kell tenni a sok bábut a táblára. A játéknak azonban neki lehet állni kicsit szisztematikusabban is, erről Gál Péter közölt egy érdekes írása blogján, az Ördöglakaton.

Kicsit lehet egyébként könnyíteni is a fenti feladványon, ha átlós ugrásokat is megengedünk, ami viszont most következik, az egy még ennél is könnyebb feladvány egy másik táblán, ami akár próbálkozások nélkül is kilogikázható. A játék 2011-ben az V. Országos Ördöglakat Találkozó versenyén második díjat nyert; lássuk. ki oldja meg leghamarabb!

196. feladvány: Pentagram szoliter

A tábla jelen esetben egy pentagramot formáz, ami alább látható. A kezdő állásban a feketére színezett pöttyökben vannak a bábuk, a középső mező üres. Ugrani az egyenes vonalak mentén lehet, és továbbra is az a szabály, hogy minden lépésben egyetlen bábut lehet átugrani, és azt utána le kell venni a tábláról. A cél az, hogy a végére egyetlen bábu maradjon, mégpedig a középső, H-val jelzett mezőn. Megoldható a feladat? Ha igen, akkor a megoldás lépéseinek leírásához használjátok az ábrán feltüntetett betűket.

Bónusz kérdés haladóknak: Hány lényegileg különböző megoldás létezik (eltekintve a forgatásoktól és a tükrözésektől)?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal és a szükséges ábrákkal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A leggyorsabb és legkreatívabb megoldást küldő versenyzőink felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára – közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. A versenyről minden tudnivaló megtalálható: itt. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: december 25. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.