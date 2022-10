Ész Ventura: Tudnivalók, avagy a pontverseny mindenkori leírása és szabályzata

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Kedves Ész Ventura-olvasók!

A Qubit Ész Ventura című fejtörő rovata a Qubit 2017-es indulása óta folyamatosan működik, és minden év végén több különböző kategóriában számos nyereményt is kisorsolunk szponzoraink jóvoltából. A rovatban hétfőnként, heti rendszerességgel jelennek meg az új feladványok, és azok megoldásait is rendre közzétesszük. Megoldását bárki beküldheti, és akár egyetlen megoldás beküldésével is lehet nyerni. Ez a cikk a pontversennyel kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze. A részletek az évek során nem sokat változtak, de ha a későbbiekben valami változás lenne, itt azt is frissítjük.

Hogyan nézhetem meg a legutóbbi feladványt?

A legutólsó feladvány megkeresésének a legegyszerűbb módja, ha ide kattint. Ez megfelel annak, hogy a Qubit fő oldalán jobb fölül a keresőbe (nagyító ikon) beírja valaki a “Ventura” keresőszót. A legutolsó Ész Ventura cikkek a lista tetején lesznek.

Hogyan küldhetem be a megoldást, és mi a beküldési határidő?

A feladványok beküldési határideje a cikkek végén található, ahogy az is, hogy milyen e-mail címre kell beküldeni a megoldásokat. Kérjük a subject mezőben feltüntetni a feladvány sorszámát, és kérjük a leveleket olyan névvel vagy álnévvel aláírni, amit az Ész Ventura dicsőségfalán megjelentethetünk. Fiatal megoldóink esetében érdemes az életkort is feltüntetni, mert év végén diákok körében különdíjat is kisorsolunk.

Milyen nehezek a feladványok?

Előfordulnak egészen egyszerű, néha pedig nehéz feladványok, ezeket koponyák jelzik 1-től 5-ig. De még a legnehezebb 5 koponyás feladványok megoldásához sem szükséges felsőbb matematika, vagyis bárkinek esélye van megoldani őket. Némely feladat esetében szükség lehet out of the box jellegű gondolkodásra, máskor csak egy jó ötletre vagy kitartásra. Ezen kívül a legtöbb példa esetében az alapfeladaton kívül közzé szoktunk tenni bónusz kérdéseket is, illetve díjazzuk azt, ha a megoldók saját maguk továbbgondolják a feladványokat, és különféle variációkra vagy általánosításokra küldenek megoldást, lásd a banánok versenyét.

Hogyan nézhetem meg megoldásokat?

A megoldások természetesen a határidő letelte után jelennek csak meg kitűzési sorrend szerint valamekkora időkéséssel. Annak nyomon követése, hogy megjelent-e már egy megoldás, úgy a legegyszerűbb, ha ránézünk az adott évi pontverseny dicsőségfalára, ahol a megoldásra mutató linkeket is megtaláljuk. Dicsőségfalra mutató linket mindig találunk a feladványok végén. Ha valaki korábbi példákra és megoldásaikra kíváncsi, akkor a korábbi évek dicsőségfalait is böngészheti. Bármelyik év dicsőségfaláról elérhetők a korábbi évek dicsőségfalai is. Ezen kívül a feladványokat kategorizálva is megtalálhatjuk itt.

Kapok visszajelzést a megoldásomra?

A feladatokat az év végi sorsolás idejére mindig átnézzük, és igyekszünk mindenkinek személyesen is visszajelezni. Ha a feladványokkal, vagy a beküldött megoldással kapcsolatban kérdése van írjon nyugodtan e-mailt az eszventura@qubit.hu címre.

Hogyan kerülhetek fel a Dicsőségfalra?

Minden évben vezetünk egy dicsőségfalat, ahol két lista szerepel. A legelső megoldók listájába kerülnek fel azok, akik egy-egy feladványra elsőként küldtek helyes megoldást. Ezen kívül van egy másik lista, ahova mindenki felkerülhet, függetlenül attól, hogy mikor küldi a megoldást. Ez az ún. banánok listája, ahol a feladvány nehézségétől függetlenül 1, 2 vagy 3 banánt lehet kapni. Egy banánt 🍌 kaphat az, akinek a megoldásában van valami értékes apróság, akár csak egy érdekes kreatív ötlet, megjegyzés, szép ábra. Három banánt 🍌🍌🍌 pedig a nagyon munkás kreatív megoldások, általánosítások és továbbgondolások kaphatnak. Év végén külön sorsolásban vesznek részt a legelső megoldók, valamint az egy-, kettő- és hárombanános megoldók.

Milyen kategóriák vannak, és milyen eséllyel nyerhetek?

A legfontosabb, hogy mindenki, aki jó megoldást küld, rész vesz év végén egy közös sorsoláson, tehát akár egyetlen megoldást is érdemes beküldeni, nem kötelező egész évben részt venni a versenyben. Ugyanakkor értékelni szeretnénk különböző szempontok szerint megoldóinkat, ezért több különböző kategóriákban is tartunk év végén sorsolást. Egyrészt, ahogy azt már említettük, sorsolunk a legelső megoldók között (koponyákkal súlyozott módon) és az 1, 2 ill. 3 banános megoldók között külön, de sorsolunk még a legnehezebb 5 koponyás feladványokkal foglalkozók között, és díjat nyer a legtöbb megoldást beküldő is. 2021-től kezdődően pedig fiatal megoldóink között különdíjat is kisorsolunk, ezért érdemes beküldéskor az életkort feltüntetni. Ezen kívül év közben is előfordulhatnak még különdíjak egy-egy feladvány esetében, ezt külön szoktuk jelezni.

Mik a nyeremények?

Nyereményeinket szponzoraink ajánlják fel, amik minden éveben mások, de tipikusan ismeretterjesztő könyvek, társasjátékok és különféle belépőjegyek. A korábbi sorsolások és nyeremények megtekinthetők alább:

Örömteli fejtörést kívánunk!