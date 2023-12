A Föld sokkal érzékenyebb lehet a szén-dioxid hatásaira, mint eddig gondoltuk

Egy, a Föld 66 millió éves klímatörténetét elemző kutatás szerint a szén-dioxid keltette üvegházhatásnak sokkal nagyobb és erőteljesebb hatása van a bolygóra nézve, mint azt az elmúlt évek éghajlati modelljei becsülték. Fontos különbség a frissen publikált átfogó kutatás és a közelmúlt klímamodelljei között azonban, hogy előbbiek nem tudják olyan pontosan modellezni és figyelembe venni az emberi tevékenység hatásait, mint azok, amelyek csak kisebb időtartamokat vizsgálnak.

A New Scientist számolt be róla, hogy a globális hőmérséklet még annál is érzékenyebb lehet a légköri szén-dioxid mennyiségére, mint amennyire az elmúlt években és évtizedekben publikált kutatások felhívták a figyelmet.

A mai éghajlati modellek szerint ugyanis a légköri szén-dioxid mennyiségének duplázódása 1,5-4,5 Celsius-fok közötti felmelegedést eredményezne. Ezzel szemben, a 80 szakértő bevonásával végzett átfogó klímakutatás eredményei azt mutatják, hogy a felmelegedés elérheti az 5-8 Celsius-fokot is. Tehát a szén-dioxid mennyiségének jóval nagyobb hatása van az éghajlatra, mint ahogy arra az elmúlt években következtettünk.

Mindez arra vezethető vissza a kutatás alapján, hogy a frissen publikált modell lényegesen nagyobb időtartamot vizsgál, mint a legtöbb klímamodell, amit jelenleg használnak. A kutatók megállapították azt is, hogy hozzávetőlegesen 14 millió éve lehetett tartósan olyan magas a légköri szén-dioxid mennyisége, mint napjainkban. Ez jóval régebbi időszak, mint amit korábbi becslésekkel meghatároztak.

Egy ilyen klímamodell viszont nem alkalmas arra, hogy megjósolják, milyen éghajlati változásokra számíthatunk 2100-ra, néhány évtizeden vagy évszázadon belül. A hasonló becslések célja inkább az, hogy felhívják a figyelmet a fosszilis tüzelőanyagok használatának hatásaira.