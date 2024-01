Ismeretlen rendeltetésű aranyozott valamire bukkantak Norfolkban

Ezüstből készült aranyozott tárgyra bukkant egy fémdetektoros hobbista Angliában, Norfolkban: a lelet nem csak azért különleges, mert egyelőre nem világos, hogy micsoda, hanem azért is, mert a készítéséhez szükséges technika rendkívül bonyolult volt, ezért biztos, hogy a tárgyat nagy becsben tarthatták. A fonatmintával díszített tárgy átmérője mindössze 19,4 milliméter, és valamikor a 8.-9. században készült.

photo_camera A rejtélyes izé kicsit behorpadt Fotó: Norfolk County Council

Helen Geake régész szerint egyedülálló leletről van szó, az alkotója pedig több díszítőművészetben is jártas lehetett. Az aranyozáshoz különösen nagy szakértelem kellett, az ehhez használt higanyt Spanyolországból szerezték be, és aranyporral keverték el.

Ékszer, ruhadísz, botvég

Az oldalát fonatminta díszíti, a tetején pedig egy állat képe látható. Geake szerint az is figyelemre méltó, hogy milyen épségben maradt fenn a tárgy: látszik rajta az is, hogy a hátrafelé néző állatot (ami nagy valószínűséggel egy ló) eredetileg milyen színűre színezték.

photo_camera A ló Fotó: Norfolk County Council

A lelet peremén fonatminta fut végig, ez a lindisfarne-i evangéliumok vagy a kellsi kódex díszítéseihez hasonlít – a régész szerint pedig ez nem is lehet véletlen, az ékszerészek ugyanis a korban kódexdíszítéssel is foglalkoztak.

Geake arra szavaz, hogy a tárgy egy bot végét díszíthette, de elképzelhető, hogy ékszer vagy ruhadísz lehetett, de az is lehet, hogy egy késmarkolat része volt. Akármi is volt, legalább olyan fontos lehetett, mint a hasonló műgonddal készült kellsi kódex, a rejtélyes tárgy iránt a norfolki kastélymúzeum is érdeklődik, ha sikerül beszerezniük, a jövőben itt lesz majd megtekinthető.