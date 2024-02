Hamis adatokkal operál az új ukrán drónelhárító technológia

Az ortodox teológiában mennyei védelmet is jelentő Pokrova nevű új elektronikai hadászati rendszer képes megzavarni a műholdas navigációt és ezzel kivédeni az orosz dróntámadásokat - írja a New Sciencist.



Az ukrán fejlesztésű technológia alkalmas az olyan GPS és más műholdas navigációs rendszerek adatainak meghamisítására, mint például az orosz GLONASS, az európai GALILEO, vagy a nemzetközi GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Ellentétben a korábbi „elektronikus zajjal” zavaró módszerekkel, a Pokrova hamis helymeghatározással operál.

A tudományos lap értesülése szerint a pontatlanul működő orosz lakossági navigációs eszközökről érkező hírek azt mutatják, hogy korábban már az oroszok is próbálkozhattak hasonló, a szakzsargonban spoofingnak nevezett megtévesztéssel, de az ukrán rendszer fejlettebbnek mutatkozik – írja a lap. Mindenesetre annyi biztosnak látszik, hogy az oroszok által leginkább bevetett iráni Shahed 136 drónok ellen hatékonynak bizonyulhat, mivel ezek az eszközök nem rendelkeznek olyan fejlett navigációval, amely képes lenne korrigálni a fals helymeghatározásra vezető koordinátákat.

photo_camera Egy Kupjanszk közelében 2022 szeptemberében kilőtt orosz felségjelű iráni Shahed-136-as drón Fotó: Wikipédia/ Mil.gov.ua

Valerij Zaluzsnyij az ukrán fegyveres erők főparancsnoka novemberben jelentette be az új védelmi rendszert, de arról nem nyilatkozott, hogy mikor fogják bevetni. Azonban január 20-án a hivatalos Ukrán Katona Telegram csatorna egy éjszakai Shahed drón támadásáról számolt be, amely során „az ukrán légvédelem négy ellenséges UAV-ot semmisített meg, a maradék három pedig nem érte el a kitűzött célt.” Február 2-én pénteken pedig további hét olyan drónról számoltak be az ukránok, amik célt tévesztettek. A New Scientist szerint mindez arra utal, hogy a Pokrova már üzemel.

Az ukrán „mennyei védelem” ugyanakkor az ukrán lakosság navigációs eszközeire is negatív hatással lehet – akár több száz kilométeres tévedéseket okozva. Megzavarhatja a mobiltelefonokat, az autók elektronikus rendszereit és mindent, ami műholdas navigációval működik. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a teljes ukrán GPS-hálózat használhatatlanná válik, mert állítólag a Pokrova kizárólag veszélyhelyzetben élesedik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: