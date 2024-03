Csodálatos aranykincseket találtak egy panamai nekropoliszban

Ékszerekkel teli sírt tártak fel az aranyművességéről híres Gran Coclé-kultúra központjához tartozó perui nekropoliszban, az El Caño régészeti parkban. Az még nem világos, hogy pontosan hány holttest nyugszik a sírban, de valószínűleg nem kevés: ebben a kultúrában az előkelőségeket a szolgáikkal együtt temették el.

A mostani sírba temetett nemes arccal a föld felé, egy nő maradványain nyugszik, ez jellemző a Gran Coclé-sírokra. Az uralkodók vagy előkelőségek mellé temetett embereket feláldozták, hogy elkísérjék őket a túlvilágra, az, hogy a 9-es számú sír ura mekkora kísérettel kelhetett útra, a most következő ásatásokból még kiderül.

photo_camera A sírba temetett aranykincs Fotó: Panamai Kulturális Minisztérium

A testek mellé gazdag útravalót adtak, aranyból készült mellvérteket, öveket és egyéb ékszereket temettek melléjük, valamint rengeteg cseréptárgyat is. Julia Mayo, az El Caño Alapítvány elnöke szerint a most előkerült leletek kulturális jelentősége felbecsülhetetlen, és miután a nekropoliszt nagyjából 700 és 1000 között használták, a kutatók a további feltárásoktól is sokat várnak.

photo_camera Fotó: Panamai Kulturális Minisztérium

Elhúzódó ásatások

photo_camera Aranytányérok és aranygyöngyökből készült övek Fotó: Panamai Kulturális Minisztérium

A területen található maradványokról először 1925-ben számolt be Hyatt Verrill amerikai zoológus és felfedező, de a régészeti feltárások csak a hetvenes években kezdődtek meg, amikor a konkvisztádorok beszámolói alapján azt kezdték gyanítani, hogy a Gran Coclé kultúra központjáról lehet szó. A kezdeti érdeklődés után az ország politikai helyzete miatt a további ásatások elmaradtak, a kutatások csak az 1990-es években indultak újra.

Nem ez az első előkelő sír, amit a nekropoliszban találtak: 2008-ban egy harcos, 2011-ben pedig feltehetően egy törzsfőnök nyughelyét tárták fel, a gazdag sírmellékletek és az áldozatok mellőlük sem hiányozhattak.