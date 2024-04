Mikortól kezdjük magunkat öregnek gondolni?

Egy, a napokban közzétett tanulmány szerint a 60-as éveik közepén járó emberek úgy vélik, hogy az öregkor 75 évesen kezdődik – de minél idősebbek lesznek, annál később kezdik azt gondolni, hogy most már öregszenek.

A válasz arra a kérdésre, hogy mikortól számítunk öregnek, napjainkban erőteljesen változik, hiszen az emberek tovább élnek, később mennek nyugdíjba, és idősebb korukban is magasabb szintű fizikai és mentális egészség fenntartására törekszenek – írja cikkében az NBC News.



Az Amerikai Pszichológiai Társaság Psychology and Aging című folyóiratában közzétett anyag a németországi öregedés-kutatás mintegy 14 000 résztvevőjének adatait vizsgálta, amely az öregkorral, mint életszakasszal foglalkozott. A benne résztvevők 1911 és 1974 között születtek, és 40 és 85 éves koruk között vettek részt a felmérésben.

A vizsgált személyek a felmérés 25 éve alatt akár nyolc alkalommal is beszámoltak az öregkorról alkotott elképzeléseikről. A résztvevőknél 4-5 évente változott, hogy az öregkor kezdetét mikorra tették, és ez az idő rendre egy évvel később kezdődött számukra, mint az utolsó értékeléskor.



Az is érdekes megfigyelés volt, hogy a korábban – 1911 és -35 között – született résztvevők úgy gondolták, hogy az öregkor korábban kezdődik, mint azok, akik 1935 után születtek.

„Az öregkorról alkotott percepciók, elképzelések nyilvánvalóan változnak az idők során. A középkorú vagy idősebb felnőtt emberek manapság úgy gondolják, hogy az öregkor később kezdődik, mint ahogy ezt tíz vagy húsz évvel ezelőtti társaik gondolták" – mondja Markus Wettstein, a tanulmány vezető szerzője, a berlini Humboldt Egyetem pszichológusa.



Wettstein szerint a változás részben az élettartam növekedésének tudható be: a németek várható élettartama születéskor 81 év körül van, szemben az 1974-es 71 évvel. A mai német társadalomban többen élnek egészségesebben és hosszabb ideig, és a vizsgálatok azt mutatják, hogy az ország idősebb lakosságának szívműködése, kognitív képességei és általános életminősége egyaránt javult. “Azok pedig, akik fiatalabbnak érzik magukat, úgy vélik, az öregkoruk is később kezdődik” – összegez a kutató.



A vizsgálatban részt vevő magányos emberek több krónikus betegségben szenvedtek vagy rosszabb egészségi állapotról számoltak be, és nagyobb valószínűséggel gondolták, hogy az öregkor korábban kezdődik. A nők pedig körülbelül 2,4 évvel későbbre tették az öregkor kezdődetét, mint a férfiak.

A kutatásban nem részt vevő szakértők ezzel együtt arra figyelmeztetnek, hogy az eredményekből nem lehet általánosítani, hiszen a kérdés kulturális vonatkozásai és a történeti tendenciák igencsak eltérőek az egyes országokban. Az Egyesült Államokban például a Covid-járvány alatt csökkent a várható élettartam, a 2019-es 79 évről 2021-re 76 év lett, míg Németországban a várható élettartam 2014 óta jobbára állandó.

Az egészségi állapotunk befolyásolja az öregedésről alkotott elképzeléseinket, de visszafelé is működik a hatás: az, hogy mit gondolunk az öregedésről, befolyásolhatja az egészségünket.



Korábbi kutatások azt mutatták, az öregedéssel kapcsolatos negatív hiedelmek összefüggnek a magasabb stressz-szinttel, ami növelheti a szívroham vagy a stroke kockázatát. A tanulmányok azt is kimutatták, hogy az öregedésről pozitívan vélekedő embereknél kisebb valószínűséggel alakul ki demencia, és általában tovább élnek, mint azok, akiknek negatívabbak az öregedésről alkotott nézetei.

Azok az emberek, akik fiatalabbnak látják magukat a tényleges életkoruknál, a memória lassabb csökkenését, jobb kognitív teljesítményt és kevesebb depressziós tünetet mutattak, míg azoknál, akik idősebbnek látják magukat, magasabb a halálozási kockázat.