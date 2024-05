Dél-Korea elindította a maga űrhivatalát, és rögtön kitűzte a Hold- és Mars-expedícók időpontját is

Dél-Korea is be akar kerülni az űr-nagyhatalmak közé: tegnap bejelentette önálló űrhivatalának elindulását. Az új Korea AeroSpace Administration (KASA) elsődleges feladata – az amerikai NASA mintájára – az ország kereskedelmi célú hordozórakéta- és műhold kapacitásának kiépítése. A kormány azonban azzal is megbízta az ügynökséget, hogy 2032-ig űrhajókat juttasson el a Holdra, 2045-ig pedig a Marsra, és támogassa a csúcstechnológiát képviselő tudományt – adja hírül a Science.

A KASA egy intézményben egyesíti a korábban a kormányzati struktúrában szétszórtan működött űrprogramokat. Létrehozásával a 2022 májusában hivatalba lépett dél-koreai elnök, Jun Szogjol kampányígéretét teljesíti, a kormányzati terv szerint a 2022 és 2027 közötti öt év alatt nagyjából meg kell duplázni az űrrel kapcsolatos programokra fordított kiadásokat, 1,1 milliárd dollárra.

A pénz nagy részét rakéták, műholdak és más, kereskedelmi célú technológiák fejlesztésére fordítanák, a terv azonban azt is előírja, hogy a KASA támogassa az űrtudományi kutatásokat. A programoktól gazdasági növekedést és a kutatás-fejlesztés előmozdítását is várják, erre jelenleg az űrköltségvetés 6 százalékát, mintegy 45 millió dollárt költenek.

A KASA az elmúlt időszak sikereire épít: az ország első űrkutatási missziója, a Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) öt tudományos műszert hordoz, amelyek a Hold légköréről, mágneses mezejéről és az állandóan árnyékban lévő kráterekről gyűjtenek adatokat. A SpaceX Falcon 9 rakétával 2022 augusztusában indított küldetést eredetileg egy évre tervezték, de 2025-ig meghosszabbították.