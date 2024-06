A világ legnagyobb sziklarajzai közé tartoznak az Orinoco partján talált vésett kígyók

Dél-Amerika egyik leghosszabb folyója, a Venezuelában és Kolumbiában található Orinoco nemcsak fontos közlekedési útvonal, hanem a világ leghosszabb sziklarajzainak egy része is a partjai mentén található.

A két országot összekötő folyó venezuelai partján egy 42 méteres kígyórajzot is megtaláltak a kutatók. José Oliver, a University College London munkatársa a kollégáival 2015 óta keresi a folyómenti sziklarajzokat, eddig 157 lelőhelyet azonosítottak az Orinoco mentén.

photo_camera Állatrajzok egy sziklán a dél-amerikai Orinoco folyó partján. Fotó: Philip Riris et al.

A New Scientistnek arról számoltak be a kutatók, hogy a környéken nem volt nehéz újabb és újabb sziklarajzokra bukkanni, több olyat is feltártak, ami 4 méteres magasságával akár 1 kilométerről is látható a túlpartról. A motívumok között gyakoriak az emberábrázolások, de sok emlőst és madarat is találtak. A legnagyobb rajzok viszont kígyókról készültek.

Ezek az óriási kígyóvésetek viszont nem félelemből születtek, az Orinoco őslakosainak mitológiájában a kígyók ősi teremtők voltak, ezért tiszteletből készítettek róluk sziklarajzokat. A kutatók szerint egyébként az óriási sziklarajzok nem feltétlenül ellenséges jelentésűek, elképzelhetőnek tartják, hogy bár ezekkel is jelezni kívánta a törzs, hogy ez az ő területük, valójában nem akartak velük elriasztani más közösségeket sem.

A kb. 2000 éves sziklarajzok motívumvilágához hasonló ábrázolásokkal lehet találkozni a térségben feltárt kerámiákon és edényeken is. A jelentésükről azonban egyelőre szinte semmi információ nem áll rendelkezésre, csupán annyi árulkodó, hogy sok sziklarajzot olyan barlangok közelében tártak fel, amit az őslakosok temetkezési helyként használtak fel.